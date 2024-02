Blokowali autostrady i protestowali przeciw żywności z importu. Czego chcą francuscy farmerzy?

Do traktora któryś z protestujących doczepił tablicę z odręcznym napisem: „Kocham mój zawód, ale chciałbym z niego żyć”.

Wokół, jak okiem sięgnąć, długi rząd ciągników, pięćdziesiąt albo więcej. Zajmują pas autostrady A16, ok. 70 km na północ od Paryża. Protestujący rolnicy okupują ją już od dziewięciu dni.

TAK NIE MOŻE BYĆ | Akurat jest przerwa na posiłek. Na „polowym” grillu smażą się wołowe steki („Lokalne mięso!” – słychać zapewnienie w gwarze rozmów). Kanapki, sałatki, miejscowe sery, wino. Jedzą i piją także samorządowcy z departamentu, którzy przyjechali wspierać rolników. Są z różnych opcji politycznych.

Za bufetem uwija się Lorine, 26 lat. Szczupła i drobna, niższa o głowę od barczystych kolegów. Samodzielnie prowadzi 40-hektarowe gospodarstwo, hoduje bydło. – Praca mi nie ciąży, jeśli zostaję na roli, to dlatego, że to lubię – mówi. – Ale doskwiera mi bardzo inflacja, niskie dochody i do tego nieuczciwa konkurencja z zagranicy.