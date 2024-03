Dlaczego dziś prywatność jest problemem politycznym? Rozmowa z Lauren Groff | Natura przyszłości

Cykl rozmów „Natura przyszłości” to autorska seria towarzysząca Festiwalowi Conrada, w której Grzegorz Jankowicz, dyrektor programowy Festiwalu, rozmawia z pisarkami, dziennikarzami, filozofkami i innymi twórcami, rozważając niezliczone wątki kryjące się za tytułem cyklu.

Organizatorzy Festiwalu Conrada: Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Fundacja Tygodnika Powszechnego

Tygodnik Powszechny jest Partnerem Strategicznym Festiwalu

Pełna transkrypcja rozmowy

Moi drodzy, nazywam się Grzegorz Jankowicz. Jestem dyrektorem programowym Festiwalu Conrada. Niniejszy cykl rozmów to „Natura przyszłości”. Zapraszam tu różnych pisarzy, z którymi rozmawiam o pewnych zjawiskach, które wpływają obecnie na nasze życie. Staramy się też przewidywać, jak wpłyną one na naszą przyszłość. Dziś moją gościnią jest Lauren Groff. Witaj, Lauren.

Dzień dobry, bardzo się cieszę, że tu jestem.

Ja również się cieszę, że jesteś z nami. Pozwól, że przedstawię cię naszej publiczności. Lauren Groff jest amerykańską autorką powieści i opowiadań. Cztery jej książki zostały przetłumaczone na język polski. Trzy powieści: „Arkadia”, „Fatum i furia” oraz „Matrix”. Polski tytuł ostatniej książki w brzmi inaczej, czyli „Wyspa kobiet”. Wydano też w Polsce zbiór opowiadań „Floryda”. Ostatni tytuł nie jest przypadkowy, bowiem Lauren mieszka na Florydzie. Została okrzyknięta przez czasopismo „Granta” jedną z najlepszych młodych amerykańskich pisarek. Ja zmieniłbym w tym zdaniu tylko jedną rzecz. Jest jedną z najlepszych współczesnych amerykańskich autorek. Przygotowując się do naszej rozmowy, przejrzałem notatki, które robiłem podczas czytania twoich książek, i zdałem sobie sprawę, że większość z moich spostrzeżeń dotyczyła relacji między jednostką a grupą oraz granic prywatności. Postanowiłem, że tematem naszej rozmowy będzie właśnie prywatność. Interesującym faktem jest to, że prefiks słowa „prywatność”, „pry-”, który wywodzi się łaciny, początkowo oznaczał: „przed”, a dopiero później zyskał znaczenie „wewnątrz”. Zarówno w tym słowie, jak i w naszym doświadczeniu zaszła pewna zmiana. Odeszliśmy od życia „zewnętrznego” do tego „wewnętrznego”. To doświadczenie zachęciło nas do wyznaczenia granic prywatności. Twoi bohaterowie bardzo często nie mogą utrzymać tych granic. Ktoś lub coś narusza ich prywatność. Dlaczego takie sytuacje interesują cię jako autorkę?

Uważam, że najwięcej napięcia we wszystkich moich pracach bierze się z sytuacji, w których jednostka styka się ze społecznością. Sądzę, że wynika to z tego, że jestem Amerykanką w XXI wieku. Urodziłam się pod koniec lat siedemdziesiątych. W dzisiejszych czasach w Ameryce można zaobserwować wielką, przerażającą walkę między mechanizmami społecznymi a jednostką. Obecnie wygrywa jednostka. Wiem, że w Polsce sprawy mają się trochę inaczej, ale około tydzień temu utraciliśmy prawo do prywatności, do integralności cielesnej. To był straszliwy, druzgocący cios, który został obwieszczony publicznie ponad połowie amerykańskiego narodu przez sześć osób w Sądzie Najwyższym. Przypomina mi to niemalże walkę Jakuba z aniołem. Ścierają się tu prawa jednostki z prawami zbiorowości. To problem, który występuje nie tylko w Ameryce. Jest to coś, z czym mierzymy się na całym świecie. Ale ponieważ jest mi to bliskie, ten okres poważnej zmiany, czy raczej, w moim odczuciu, spustoszenia, ma odzwierciedlenie w moich pracach.

Rozumiem. Sytuacja kobiet w Polsce w tym kontekście jest również bardzo zła. Mężczyzn też. Wrócę do kwestii politycznych odrobinę później. Jeśli pozwolisz, zacznę od pytań dotyczących twoich opowiadań i powieści, a potem przejdziemy do problemów politycznych i społecznych występujących obecnie w Europie i USA. Bohaterka pierwszego opowiadania z tomu „Floryda” krąży po mieście, starając się opanować frustrację wynikającą z nieudanego małżeństwa. W pewnym momencie stwierdza, że okna domów przypominają akwaria. Przygląda się życiu innych. Robi to bardzo dyskretnie, jednak do pewnego stopnia narusza granice ich prywatności. Jednocześnie sami wiemy o niej bardzo niewiele. Jej sprawy prywatne są ukazane fragmentarycznie. Dlaczego postanowiłaś ją przedstawić właśnie tak?

Świetne spostrzeżenie. Nie powiem, że to opowiadanie należy do gatunku autofikcji, ale z pewnością wzięło się z moich nocnych spacerów po Gainesville na Florydzie, gdzie mieszkam. Kiedy ktoś jest zdenerwowany, sfrustrowany czy zagubiony i spaceruje samotnie w nocy, w poczuciu zagrożenia, tak naprawdę pragnie uciec przed samym sobą. W pewnym sensie kimś takim jest oczywiście czytelnik, w szczególności czytelnik beletrystyki, czyli osoba, która lubi zanurzać się w życiu innych ludzi, nie tylko po to, by uciec przed swoją codziennością, ale również po to, by odnieść fabułę do własnego życia.

Zgodnie z moją wizją ta kobieta spaceruje po sąsiedztwie i „odczytuje” je. Czyta również swoich sąsiadów. Jest to próba zrozumienia – jak w przypadku autora beletrystyki – tego, co dzieje się na tym żywym obrazie. Ludzie się kłócą, jedzą, tańczą, dorastają, ćwiczą… Kobieta ich obserwuje, ale oni nie mogą wyjrzeć na zewnątrz, bo z oświetlonego pokoju nie zobaczy się nic w ciemności. Jest to historia opowiadająca o osobie poszukującej tego, co na zewnątrz, poszukującej otuchy płynącej z czytania poprzez własne ciało, w postaci rytuału wyjścia na zewnątrz każdej nocy, by uciec przed tym, co dzieje się w jej własnym domu.

Twoja bohaterka postanowiła osiąść na południu USA, ale w miejscu, gdzie nie ma białych. Postanowiła, parafrazując twoje słowa, nie barykadować się w białym sąsiedztwie. Jej wybór natychmiast kwestionują przyjaciele i rodzina, przez co zdajemy sobie sprawę, że istnieją pewne osobliwe prawa związane z prywatnością. Wybór miejsca zamieszkania nie jest obojętny, neutralny, ani dla niej, ani dla innych. Zgodzisz się z tym?

Całkowicie. Uważam też, że nie chodzi jedynie o rasę, chociaż kwestie rasowe wciąż są niczym jątrząca się rana Południa, zwłaszcza w miejscach, gdzie podczas wojny secesyjnej walczono po złej stronie. Chodzi też o biedę i życie pośród ludzi, którzy nie należą, tak jak narratorka, do wyższej klasy średniej. Bohaterka żyje wśród ludzi, którzy są w pewnym sensie bezdomni, są najemcami lub mają niepewną sytuację. To był jej wybór. Uważam, że prawo do życia po swojemu, tam, gdzie się chce, jest czymś postrzeganym często jako wybór społeczny, a nie jednostkowy. Zwłaszcza w rodzinie, która uważa, że tą sferą rządzą pewne prawa.

Moi rodzice uważają, że mają prawo mówić mnie i mojej rodzinie, gdzie powinniśmy żyć, bo są częścią rodziny. Będą nas odwiedzać, więc sądzą, że po części wybór należy do nich. Ta bohaterka nie chce przebywać wyłącznie wśród podobnych jej osób. Różnorodność, zwłaszcza na południu, opiera się na geografii. W pewnych miejscach na południu USA bardzo łatwo jest mieć kontakt wyłącznie z białymi, jeśli się tego chce. Taka przestrzeń wydaje się bardzo smutna i zamknięta, w przeciwieństwie do przestrzeni, która jest bardziej otwarta, bardziej związana z szerszą wizją społeczności.

Jak najbardziej zgadzam się z tobą, że nie chodzi jedynie o różnice rasowe. Kwestie ekonomiczne również określają nasze prawo do prywatności. Nie znam zbyt dobrze południa USA. Spędziłem w Stanach ze trzy lata, ale mieszkałem bardziej na Północy. Wydaje mi się jednak, że kwestie rasowe nadal stanowią duży problem. Czy nie uważasz, że na Południu, i nie tylko tam, prawo do prywatności nie obowiązuje czarnych i białych w równym stopniu? W zależności od naszego miejsca w hierarchii społecznej nasza prywatność jest albo chroniona, albo ograniczana.

Jak najbardziej. Zależy to też od ilości władzy, jaką ktoś ma na mocy danej umowy społecznej. Widać to w przypadku osób ubogich lub mieszkających w tzw. „czerwonych strefach”. To termin, którego używa się w sytuacji geograficznej, gdzie osoby czarnoskóre były zwyczajowo spychane do konkretnego miejsca i nie miały prawa go opuszczać. W takich miejscach ludzie mają zauważalnie mniej prywatności, bo wiele rodzin musi dzielić jedną przestrzeń. Wiele osób przebywa w tej samej przestrzeni. Jeśli ktoś nie ma możliwości wyjechać z taką łatwością, jak inni, czy też wybrać miejsca zamieszkania, zaczyna zauważać degradację prywatności. To się ciągle powtarza. Możemy to nazwać niewidzialną pozycją społeczną.