Czym zastąpić Fundusz Kościelny

Premier zapowiedział rozpoczęcie prac nad przekształceniem Funduszu Kościelnego w dobrowolny odpis podatkowy przekazywany przez wiernych. Jest to powrót do pomysłu negocjowanego z Kościołem w latach 2012-2014 przez ówczesny rząd PO-PSL. Tusk powołał międzyresortowy zespół, który ma się tym zająć, w skład którego weszli m.in. ministrowie spraw wewnętrznych i administracji, pracy, rodziny i polityki społecznej oraz finansów. Pokieruje nim wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Zmiany mają wejść w życie w 2025 r. „Bardzo mi zależy na uczciwych i otwartych konsultacjach przede wszystkim z zainteresowanymi Kościołami” – podkreślił premier. Nie wspomniał jednak o reaktywowaniu Komisji Wspólnej rządu i episkopatu, która za rządów PiS obradowała zaledwie kilka razy i której strona internetowa jest wciąż nieaktywna, czy odmrożeniu „zamrożonej” na 8 lat komisji konkordatowej, w ramach której pracował dawny zespół negocjacyjny. Dlatego kard. Grzegorz Ryś w radiu TOK FM sugerował: „Mam nadzieję, że nikt nie chce regulować spraw Kościoła w Polsce bez pytania go o zdanie w tym zakresie”.