Czy uda się prześcignąć koronawirusa

Oceniła, że Unia „nie jest na etapie, na jakim chciałaby być” w walce z pandemią, i przyznała, że Komisja „nie doceniła problemów związanych z masową produkcją szczepionki”. Według von der Leyen cel, czyli zaszczepienie do lata 70 proc. populacji krajów Unii, nie jest jednak zagrożony.

Minister zdrowia Adam Niedzielski oznajmił tymczasem, że przez ostatnie trzy tygodnie wykonywano średnio 460 tys. szczepień i że oznacza to „miesięczną wydolność na poziomie 2 mln szczepień”. W sumie w Polsce podano już ponad 2 mln dawek, a liczba osób w pełni zabezpieczonych, czyli po drugiej dawce, zbliża się do 700 tys. „Trwa walka z czasem, trzeba zaszczepić jak najwięcej osób, zanim nowe mutacje SARS-CoV-2 zdążą się u nas szeroko rozprzestrzenić” – ocenia prof. Wojciech Szczeklik. O wzrastającej liczbie chorych wymagających hospitalizacji mówi z kolei dr Paweł Grzesiowski; według niego dowodzi to, że w Polsce rozpowszechnił się brytyjski, znacznie bardziej zakaźny wariant wirusa. Epidemiolodzy z przerażeniem patrzyli na tłumy w ostatni weekend na Krupówkach – większość tańczących i śpiewających ludzi nie przestrzegała żadnych zasad sanitarnych. Nawet jeśli próbować to tłumaczyć stopniem zmęczenia obostrzeniami – takie wydarzenia grożą gwałtownym wzrostem zachorowań. ©℗

