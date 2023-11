Czy świeccy potrzebują rzecznika w Kościele?

Kwestię nadużyć na płaszczyźnie duszpasterskiej i teologicznej poruszyło zajmujące się duszpasterstwem i pomocą psychologiczną małżeństwo Moniki i Marcina Gajdów, do którego trafiają także osoby cierpiące z powodu nadużyć i przemocy w Kościele, również nadużyć władzy czy błędnych i szkodliwych przekonań teologicznych, przekraczania władzy duchowej, różnych form uwiedzeń emocjonalnych. Jako przykład podali oni krzywdy wyrządzone w konfesjonale przez niekompetentnych szafarzy: „Często spowiednicy mają brak predyspozycji osobowościowych, wiedzy psychologicznej, są aroganccy i po prostu są ignorantami”. Problem stanowią również szkodliwe przekonania teologiczne. Diakon Gajda przytoczył konferencję na YouTubie znanego duchownego, który przekonywał, że rodzina samobójcy w czyśćcu spędzi czas o tyle dłuższy, o ile ta osoba mogła jeszcze żyć.

„Kościół jest trochę jak rodzina dysfunkcyjna. Dla ochrony jej dobra angażuje się kogoś z zewnątrz, np. kuratora. Zanim stanie się na powrót ewangeliczna, potrzebna jest instytucja, która będzie chroniła najbardziej kruchych członków naszej wspólnoty” – przekonywał Marcin Gajda.

Dominikanin Maciej Biskup również wskazywał na konieczność zmian systemowych i teologicznych: „Dopóki zarządzanie w Kościele jest feudalne, nadużycia będą się pojawiały. System feudalny jest zdradą Ewangelii. Takie zarządzanie w Kościele jest głęboko nieewangeliczne, bo uderza w dwie rzeczy: godność dziecka Bożego oraz w bycie uczniem. Większość duchownych nie buduje tożsamości w oparciu o bycie uczniem i synostwo, a o przyjmowane role, tymczasem tożsamość każdego chrześcijanina to bycie dzieckiem i uczniem”.

Czy biskupi się odważą?

Postulat rzecznika wsparł również ks. prof. Alfred Wierzbicki, jednak odwołując się do swoich doświadczeń stwierdził, że takiego rzecznika potrzebują też duchowni, którzy w sytuacjach konfliktowych z przełożonymi są często bezradni. „Kościół prawa człowieka popiera, ale nie odnosi ich do siebie” – mówił etyk. Przekonywał, że skoro Kodeks Prawa Kanonicznego porusza kwestię praw osób świeckich, nic nie stoi na przeszkodzie, by powołać instytucję stojącą na ich straży. Wyraził także nadzieję, że znajdzie się w Polsce biskup, który np. pilotażowo wprowadzi funkcję rzecznika w swojej diecezji.