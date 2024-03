Czego AI jeść nie zabroni: comfort food na moralnego kaca

Przepisu na foie gras Mounk nie dostał „ze względów etycznych”. Pobiegłem zaraz do klawiatury, sprawdzić, czy Dobra Pani Gemini pozwoliłaby mi zjeść moleche. Mamy dokładnie ten krótki moment w roku, kiedy pewien gatunek niewielkiego kraba w lagunie weneckiej zrzuca na swą zgubę stary karapaks – a poławiacze wyłapują osobniki, które jeszcze nie oblekły się w nowy. To okienko trwa tylko parę godzin, więc taki miękiszon jest rzadkim delikatesem, kosztuje na targu około stu euro za kilo. Zwierzątka wrzuca się do miski z rozbełtanym jajem, czeka się, aż je grzecznie zjedzą, po czym obtacza w mące i żywcem rzuca na gorący olej, smaży parę minut i gotowe. Nie jadłem. Nie ze względów etycznych, tylko nigdy nie trafiłem do Wenecji we właściwym czasie i z właściwym stanem konta.

AI bez szemrania podała mi przepis. Być może jej modele są wyszkolone do wyłapywania tylko (na razie) krzywdy i bólu kręgowców. Ale wiem jedno. Nie da się kochać różowej, opiewanej przez Brodskiego mgiełki, wolut kościoła della Salute, obrazów Belliniego, magicznych placyków i sekretnych zaułków, subtelnie zgniłej woni wodorostów przy odpływie i smaku campari na Campo Santa Margherita, gdzie chciwe mewy kradną ci z rąk tramezzino – jeśli się nie przyjmie, że oprócz skamieniałych pni wbitych w bagniste dno, to miasto ma solidny fundament okrucieństwa i wyzysku, służących najwyższym przyjemnościom zmysłów i przepastnej kulturze słowa i obrazu. Ba, zresztą nie trzeba aż jeździć do Wenecji, w Warszawie tylko dysonans będzie mniej smaczny. (Lubicie minogi z Wisły? Ja nie.) Niech lepiej dobra wróżka AI zasłoni nam oczy.

Nie ma to jak comfort food na moralnego kaca. Znacie sposób na jeszcze bardziej kremowe purée ziemniaczane? Stosował go zmarły parę lat temu legendarny francuski szef Joël Robuchon, proponuję do krabów zamiast zwyczajowej polenty. 1 kg mączystych ziemniaków (typ C) gotujemy w osolonej wodzie w mundurach, aby jak najmniej nasiąkły. Albo woda, albo kremowość. Obieramy jeszcze gorące, w miarę odporności palców na poparzenie. Przepuszczamy przez praskę do grubodennego garnka, na małym ogniu mieszamy drewnianą łyżką, żeby jeszcze trochę odparowały. Dodajemy stopniowo 250 g masła, a potem cieniutką strużką 200 ml bardzo gorącego mleka. Mieszamy, pod koniec możemy łyżkę zamienić na trzepaczkę. Jeszcze sól do smaku i pieprz lub gałka muszkatołowa.