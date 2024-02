Czechy i kufel goryczy: gospodarka w kryzysie, rząd traci poparcie, a w dodatku piwo drożeje

Co więcej, Czechy od lat mają problem z realizacją dużych inwestycji – w tym w infrastrukturę drogową. Z punktu widzenia inwestorów są coraz droższe i obciążone znaczną biurokracją. Zarazem – choć wydają na badania i rozwój w relacji do PKB najwięcej w Grupie Wyszehradzkiej – trudno im pod względem innowacyjności konkurować z europejskimi liderami. Kraj, który jest najsilniej w Unii uzależniony od przemysłu, cierpi też wskutek wzrostu cen energii i relatywnie niskiej efektywności energetycznej.

ZAPATRZENI W POLSKĘ | Szukając recept na problemy gospodarki, Czesi rozglądają się za inspiracjami – i coraz częściej znajdują je nad Wisłą. Od kilku lat mówi się o „polskim cudzie drogowym”, a czeski resort transportu i posłowie są w kontakcie z polskimi odpowiednikami i starają się kopiować niektóre rozwiązania. Niedawno słyszałem od nich, że po skopiowaniu określonych przepisów w końcu „coś ruszyło” i perspektywy są lepsze. Jest co nadrabiać, bo tylko w latach 2011-21 Polska oddała – w proporcji do liczby ludności – sześciokrotnie więcej kilometrów dróg szybkiego ruchu niż Czechy.

Co Czechów interesuje prócz dróg? Choćby większa efektywność wykorzystywania funduszy unijnych. Tu duże znaczenie ma nie tylko szczebel centralny, ale i samorządy. Polskie województwa są przeciętnie trzykrotnie większe niż czeskie kraje i mają większe kompetencje, co czyni je efektywniejszymi. Polskie samorządy czerpią też większe korzyści finansowe np. z inwestycji przemysłowych, przez co są bardziej zaangażowane w ich przyciąganie niż samorządy czeskie; te z kolei bywają bardziej skłonne do ich blokowania.

Zrzeszenia czeskich pracodawców regularnie przytaczają Polskę jako wzór w kategorii sprawności administracji. Chodzi zwłaszcza o szybkie uzyskiwanie pozwoleń budowlanych i możliwość zatrudnienia specjalistów z zagranicy. Oddajmy głos Tomášowi Prouzie, wiceszefowi Izby Gospodarczej (to największy związek pracodawców): jeden z inwestorów miał mu powiedzieć, że „zanim dostanie pozwolenie budowlane w Czechach, w Polsce już będzie miał wszystko wybudowane i będzie mógł działać”. Także w kwestii dostępu do rynku pracy Prouza nie ma wątpliwości: – W Polsce programista z Indii uzyska pozwolenie na pracę w ciągu trzech miesięcy. Jeśli w Czechach dostanie pozwolenie w ciągu roku, będzie to cud.

„INWAZJA” POGRANICZA | Z pewnym zaciekawieniem patrzy się też na polskie duże projekty. Jedni uważają je za megalomańskie, wpisujące się w czeski stereotyp Polaka, który ma myśleć romantycznie i cierpieć na manię wielkości. Inni doceniają jednak odwagę i myślenie w dalszej perspektywie czasowej. W tygodniku „Ekonom” przedstawiciel jednego z czeskich instytutów badawczych z podziwem opisywał projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego i infrastruktury kolejowej wokół niego. „Czechy mogłyby wówczas stać się polskimi peryferiami. Firmy globalne chętniej wybrałyby Polskę jako swoją siedzibę i tam będą odprowadzać podatki” – pisał.

Jeśli już o podatkach mowa: coraz więcej Czechów zostawia część podatków konsumpcyjnych (VAT i akcyza) w Polsce, a to przy okazji zakupów. Dane z jednego z największych czeskich banków pokazują, że liczba transakcji dokonywanych czeską kartą płatniczą w Polsce wzrosła w pierwszej połowie 2023 r. o 37 proc. (licząc rok do roku), natomiast aż o 289 proc. w relacji do pierwszej połowy 2019 r. (ostatniego przed pandemią).

Media nad Wełtawą donoszą o coraz większych odległościach, które Czesi są gotowi regularnie pokonywać, aby zaopatrzyć się w Polsce w niezbędne produkty. Jako stały bywalec terenów pogranicznych mogę potwierdzić niewidzianą wcześniej skalę tej „inwazji”.

IDEOWO LIBERALNI | Prócz wyzwań rozwojowych, tych na przyszłość, Czechy mają też bieżące problemy związane ze spadającym poziomem życia, co przekłada się na rosnący niepokój społeczny. Płacą tym rachunek m.in. za rygoryzm polityki fiskalnej i monetarnej. Czeski bank centralny należał do prymusów w podnoszeniu stóp procentowych, co wprawdzie mogło pomóc ograniczyć inflację, ale kosztem stłumienia krajowego popytu. Konsumpcja gospodarstw domowych była na minusie (w ujęciu rok do roku) w sześciu z siedmiu ostatnich kwartałów. Jej wartość jest dziś na poziomie z roku 2016 (i 9 proc. poniżej poziomu sprzed pandemii). Z silnej korony nie są zachwyceni czescy eksporterzy.

Choć Czechy należą do państw Unii z najniższym długiem publicznym oraz z deficytem budżetowym na średnim poziomie, rząd realizuje pakiet oszczędnościowy. W sytuacji, gdy płace realne w 2022 r. spadły tu najsilniej w regionie (o 8 proc., podczas gdy w Polsce i Niemczech o 2-2,5 proc.), spada też zaufanie do rządu. Centroprawicowy gabinet Petra Fiali, który powstał w grudniu 2021 r. i niedawno przekroczył półmetek kadencji, cieszy się zaufaniem tylko 17 proc. obywateli.

Przywiązani ideowo do liberalnej polityki gospodarczej, rządzący długo zwlekali z jakąkolwiek pomocą dla obywateli w łagodzeniu skutków wzrostu cen energii. Dziś prąd jest tu wyraźnie droższy nie tylko w porównaniu z Polską, ale także z Austrią, znacznie przecież zamożniejszą.

GDY DROŻEJE PIWO | Elity Czech, a także społeczność międzynarodowa chwalą – i słusznie – umowę na zakup myśliwców F-35 dla czeskiej armii (to największy kontrakt zbrojeniowy w historii Czech) czy zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego kraju za sprawą kolejnych zakupów przez państwo spółek w tym sektorze (dzięki nim w gestii państwa znalazła się większość magazynów gazu czy operator sieci gazociągowej). Jednak czescy podatnicy z trudem mogą pojąć, dlaczego rząd znajduje środki na te wydatki, a nie może (czy też nie chce?) znaleźć pieniędzy na ulżenie im w ich codziennych trudach.