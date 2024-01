Czechy powinny przyjąć wspólną unijną walutę: apeluje prezydent Petr Pavel

Z kolei Pavel wahał się z podpisaniem nowelizacji ustawy o emeryturach. Choć miał 15 ustawowych dni na decyzję, rząd naciskał na szybką akceptację, by weszła w życie od 1 września 2023 r. Wtedy Pavel wysłał sygnał, że nie jest „automatem” do podpisów. Dopuszczał tu nawet weto, co miało nadszarpnąć jego relacje z premierem Petrem Fialą.

Spór rysuje się w kwestii przeniesienia ambasady Czech do Jerozolimy. Izrael chce, by placówki dyplomatyczne były nie jak dotąd w Tel Awiwie, lecz w Jerozolimie, uważając, że cała jest jego stolicą. Jednak na gruncie prawa międzynarodowego wschodnia część miasta jest od 1967 r. pod okupacją, a Palestyńczycy chcą, by należała w przyszłości do ich państwa. Dwa dni po ataku Hamasu Fiala powiedział, że od dawna popiera ideę przeniesienia ambasady; w jego zamyśle miał to być kolejny gest poparcia dla Izraela. Prezydent w oświadczeniu dla mediów ripostował, że w sytuacji, gdy Izrael jest w stanie wojny, debata o przeniesieniu ambasady jest nie na miejscu.

Pavel miał też podpaść rządowi wypowiedzią na temat głosowania większością kwalifikowaną w Unii Europejskiej; jego zdaniem poprawi to proces decyzyjny we Wspólnocie. Premier ripostował, że rząd nie rozważa likwidacji prawa weta w Unii.

Kij w mrowisko | Prezydent jest też zdecydowanie większym euroentuzjastą niż ostrożny w tych kwestiach premier. A reakcje polityków i mediów po noworocznym przemówieniu Pavla, w którym zaapelował o przyjęcie wspólnej waluty, świadczą, iż włożył tym kij w mrowisko. Albo, jak pisały niektóre media, odbezpieczył granat.

Do tej pory kwestia przejęcia euro nie była bowiem przedmiotem powszechnej debaty. Stanowisko Czechów wobec euro przez prawie 20 lat członkostwa kraju w Unii pozostaje wyraźnie negatywne. W sondażu ośrodka CVVM z 2023 r. aż 73 proc. opowiedziały się przeciw przejęciu euro, za było 22 procent. Zdaniem jednych Pavel „wywołał lawinę”. Inni ocenili przemówienie jako odważne i oryginalne. Prezydent nie rozumie własnego narodu i działa w obcym interesie – brzmiały najbardziej ostre komentarze.

Choć pojawiło się też sporo głosów, że prezydent zaskoczył wszystkich, to warto zauważyć, że w swoim exposé Fiala zapowiadał, że rząd będzie dążyć do jak najszybszego spełnienia kryteriów z Maastricht (parametrów finansowych, które są warunkiem wejścia do strefy euro). Mało kto dziś o tym pamięta. Na razie, reagując na wystąpienie Pavla, Fiala ripostował, że rząd nie zamierza zajmować się tematem euro.