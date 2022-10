„Make Královec Czech ­Again” czyli jak Czesi kpią z Putina

CZYTASZ TEN TEKST WCZEŚNIEJ DZIĘKI DOSTĘPOWI DO TYGODNIKPOWSZECHNY.PL. DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Ponad sto dziesięć tysięcy koron nazbieraliśmy!” – pisze do mnie wcześnie rano Tomáš Kotrouš, student historii i jeden z głównych organizatorów happeningu „Make Královec Czech ­Again” (Przywróćmy Królewiec Czechom), który odbył się dzień wcześniej przed rosyjską ambasadą w Pradze.

Była to, jak podkreśla Kotrouš, akcja satyryczna. Ale już jak najbardziej serio zbierano tam pieniądze dla ukraińskiej armii. W zamian można było dostać koszulkę z przesłaniem dla Putina – podobnym do tego, jakie kiedyś usłyszał kapitan rosyjskiego okrętu wojennego.

Na wakacje do Královca

– To miał być dowcip, wyśmianie nielegalnych rosyjskich referendów na Ukrainie poprzez deklarację, że my przeprowadzimy referendum w sprawie przyłączenia Kaliningradu do Czech...