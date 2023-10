Conrad Festival 2023: dzień VI

„Zazwyczaj projektowany odbiorca takiej książki jest przezroczysty, ale mi zależało, żeby była to kobieta z kraju biednego Południa. Chciałam, żeby moi czytelnicy spojrzeli na świat właśnie z tej perspektywy”, mówiła autorka, dodając gorzko, że po świecie wędruje się inaczej, gdy w kieszeni ma się indonezyjski paszport, a nie na przykład amerykański, jak choćby bohaterka powieści „Jedz, módl się i kochaj”. To konsumpcyjne (często bezrefleksyjnie) podejście do rzeczywistości przeciwstawiała kosmopolityzmowi zwykłych ludzi, dla których przekraczanie granic to nie lada wyzwanie.

Partnerem Strategicznym Festiwalu Conrada jest Allegro