Conrad Festival 2023: dzień VII

Ostatnie festiwalowe spotkanie poświęcone było stracie i tęsknocie za rzeczami, które bezpowrotnie utraciliśmy. Jednak, jak przekonywała niemiecka pisarka Judith Schalansky, nie musi to być doświadczenie negatywne. „Tęsknota to perfekcyjny punkt, aby zacząć pisać. Bywa bardziej podniecający i płodny niż samo doświadczenie tego, co istnieje”, mówiła. Zarówno w „Spisie paru strat”, jak i „Atlasie wysp odległych” eksploruje miejsca niedostępne inaczej niż poprzez zbiorową bądź indywidualną wyobraźnię – w melancholijny sposób opowiada o rzeczach, które nie mogłyby zaistnieć gdzie indziej niż w literaturze. Schalansky, która na co dzień zajmuje się typografią i redakcją, opowiadała także o książce jako formie. „Książka to najlepsze medium, jakie wymyśliła ludzkość. Ma wielkie ambicje opisania i kształtowania świata, a jednocześnie jest dyskretne i łatwe w obsłudze”, mówiła, podkreślając jednocześnie, że literatura to nie tylko słowa zawieszone w abstrakcyjnej przestrzeni, ale również sposób, w jaki zostają nam one udostępnione.