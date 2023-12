Co zmieni wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie aborcji w Polsce

Dla katolika ten fakt może być i jest bolesny, ale podejmowanie dyskusji z faktami jest bezowocne: Polki nie widzą powodu, dla którego miałyby być pozbawione prawa wyboru, i nie chcą, by ten wybór był im narzucany, zwłaszcza w sytuacjach, gdy wiąże się on z dodatkowym ryzykiem lub obciążeniem. Jesteś przeciwnikiem aborcji, to jej nie rób – można od nich usłyszeć, a socjologowie przypominają, że dla generacji Z jedną z najważniejszych wartości jest prywatność. To pokolenie zostało najmocniej dotknięte werdyktem TK i najostrzej na niego zareagowało. Kompromis aborcyjny, w cieniu którego Polska funkcjonowała przez dekady, runął wraz z werdyktem i nie ma do niego powrotu.

Co może go zastąpić? Politycy i polityczki Lewicy mówią jednoznacznie: najpierw uporządkowanie stanu prawnego, który jest w tej chwili, tak by żadna kobieta, która ma prawo do legalnej aborcji, nie musiała się tułać po szpitalach i liczyć, że nie zostanie odesłana z powodu klauzuli sumienia. Potem – ale szybko, a nie „kiedyś” – dekryminalizacja aborcji, czyli przy zachowaniu prawnego stanu wykreślenie kar pozbawienia wolności za wykonanie zabiegu lub udzielenie pomocy. Legalizacja? To horyzont być może jeszcze na tę kadencję, ale pewności nie ma.