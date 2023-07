Bez „błękitnych hełmów” czyli dżihadyści kontra wagnerowcy

W połowie czerwca minister dyplomacji Mali Abdoulaye Diop zwrócił się do Rady Bezpieczeństwa, by nie przedłużała mandatu wojsk pokojowych ONZ w Mali, ale co prędzej zabrała je z kraju i rozwiązała. „Zamiast pomóc nam w rozwiązywaniu naszych problemów, wojska ONZ same stały się problemem” – skarżył się malijski minister, przekonując, by wbrew życzeniu sekretarza generalnego António Guterresa, nie przedłużać na kolejny rok upływającej z końcem czerwca misji „błękitnych hełmów”. „Nie ma z nich żadnego pożytku i nie mamy już do nich zaufania” – tłumaczył. Ostatniego dnia czerwca Rada Bezpieczeństwa jednomyślnie przychyliła się do prośby Malijczyka i nakazała wojskom pokojowym z Mali odwrót.

Pożegnanie z Mali

Do końca września „błękitne hełmy” mają zwinąć lub przekazać miejscowym wszystkie programy pomocowe i misje humanitarne, a z końcem roku wojsk pokojowych ONZ w Mali...