Atomowa legitymacja Putina. Przy władzy trzymają go wyborcze fałszerstwa, wojna i bomby jądrowe

Swoją rolę w uwierzytelnieniu władzy kremlowskiego uzurpatora odegrał patriarcha Moskwy Cyryl. Na powitanie zwrócił się do Putina „Wasza Wysokość”, a potem w błogosławieństwie zaplątał się w grzecznościach: życzył Putinowi, by mógł „rządzić do końca wieku, jak to mówimy. Ośmielę się powiedzieć, daj Boże, aby koniec wieku oznaczał koniec pańskiego sprawowania władzy”. Słowa te usunięto z oficjalnego tekstu zamieszczonego na stronach internetowych Patriarchatu Moskiewskiego i Kremla. Ale poszły w świat w bezpośredniej transmisji. Co miał na myśli patriarcha? Wsparcie dla Putina w jego wojennych planach? Apokalipsę? Obawę o szybki zgon? Różnie to komentatorzy odczytują. Patriarcha od początku wojny popiera Putina i błogosławi armię, która dokonuje zbrodni. A może zwierzchnika rosyjskiego prawosławia boli głowa, jak bohatera powieści Bułhakowa, procuratora Judei, Poncjusza Piłata, który „w białym płaszczu z podbiciem koloru krwawnika, posuwistym krokiem kawalerzysty, wczesnym rankiem czternastego dnia wiosennego miesiąca nisan wyszedł pod krytą kolumnadę łączącą oba skrzydła pałacu Heroda Wielkiego. Procurator ponad wszystko nienawidził zapachu olejku różanego, a dziś wszystko zapowiadało niedobry dzień, ponieważ woń róż prześladowała procuratora od samego rana”.

A jeśli mowa o pałacu Heroda Wielkiego, to w przeddzień inauguracji ekipa Aleksieja Nawalnego opublikowała film nakręcony w warunkach ścisłej konspiracji w pałacu Putina pod Gelendżykiem. Może i tam pachnie olejkiem różanym i dlatego pałac stoi pusty?