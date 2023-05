Drony nad Kremlem: atak czy propagandowy teatrzyk

W nocy z 2 na 3 maja nad kopułą Pałacu Senackiego Kremla pojawiły się dwa drony. Pierwszy o godzinie 2.37 wywołał niewielki pożar, drugi – o godzinie 2.43 wprawdzie trafił w kopułę, ale na opublikowanych w sieci filmikach nie widać, by spowodował jakiekolwiek zniszczenia. Służba prasowa Kremla w krzyk: to atak terrorystyczny, zamach na życie Putina! Zorganizowany przez „kijowski reżim” w przeddzień uroczystości 9 maja, podczas której na placu Czerwonym mają być obecni goście z zagranicy. Prezydenta nie było w nocy na Kremlu, więc nie ucierpiał. „Strona rosyjska pozostawia sobie prawo do adekwatnej odpowiedzi w miejscu i czasie, które sama uzna za stosowne” – głosi komunikat.

Następnie na wyprzódki zabierają głos przedstawiciele rosyjskich władz i propagandyści. Licytują wysoko: wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa FR Dmitrij Miedwiediew otwartym tekstem wzywa do fizycznej likwidacji Wołodymyra Zełenskiego. Przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin chce uznania władz w Kijowie za „organizację terrorystyczną w rodzaju Al-Kaidy”. Lider Sprawiedliwej Rosji Siergiej Mironow podpowiada, by uznać „zamach” za powód do „prawdziwej wojny”. Inni nawołują wprost do uderzenia na Kijów, zniszczenia siedzib ukraińskich władz i uśmiercenia przywódców (notabene następnego dnia stolica Ukrainy została zaatakowana przez drony). Rzecznik Putina, Dmitrij Pieskow, oznajmił: „Doskonale wiemy, że decyzje o takich działaniach, o takich aktach terroru zapadają nie w Kijowie, ale w Waszyngtonie. Kijów jest tylko wykonawcą”.

Ukraińskie władze uznały atak na kopułę kremlowskiego pałacu za inscenizację i prowokację: „Rosja najwidoczniej szykuje akt terroru na dużą skalę. Ukraina prowadzi wyłącznie wojnę obronną i nie atakuje obiektów na terytorium Federacji Rosyjskiej, bo nie ma to żadnego znaczenia militarnego, a tylko daje pretekst do zaatakowania przez rosyjską armię ludności cywilnej w Ukrainie” – napisał Mychajło Podolak z administracji prezydenta Ukrainy. Zdaniem strony ukraińskiej Moskwa celowo dąży do eskalacji przed 9 maja.

To najważniejsze święto putinowskiej religii zwanej prześmiewczo „pobiedobiesjem” (opętanie Pobiedą, zwycięstwem w wielkiej wojnie ojczyźnianej). Tego dnia w minionych latach odbywały się główne rytuały putinizmu: defilady (z najważniejszą paradą na placu Czerwonym w Moskwie) i marsze „Nieśmiertelnego pułku”, podczas których uczestnicy nieśli portrety swoich przodków – weteranów wojny. W tym roku „Nieśmiertelny pułk” odwołano (piszemy o tym w tekście „Koniec projektu Zwycięstwo?”). Być może teraz trwają intensywne prace nad uzasadnieniem odwołania lub okrojenia do minimum głównych obchodów święta w Moskwie. Jeszcze w ubiegłym roku Putin zdecydował się na zorganizowanie defilady, sam pojawił się pod mauzoleum Lenina, przemówił, złożył kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Czy w tym roku powtórzenie tego schematu będzie możliwe? Zabawna w tym kontekście jest wzmianka w komunikacie służby prasowej Kremla o obecności na placu Czerwonym 9 maja gości z zagranicy – w planie jest przyjazd bodaj tylko prezydenta Kirgistanu.

Przez ekspertów rozpatrywane są dwie zasadnicze wersje ataku: ukraińska dywersja i rosyjska prowokacja. Która z nich jest bardziej prawdopodobna? Na razie trudno rozstrzygnąć.

Co przemawia za pierwszym wariantem? Drony stały się ważną bronią w rosyjsko-ukraińskiej wojnie. Odnotowano wiele udanych ataków dronów na różne obiekty w Federacji Rosyjskiej, choćby ten z 4 maja na rafinerię w obwodzie rostowskim. Jeżeli ukraińskie drony sforsowały obronę przeciwlotniczą nad Moskwą, to byłoby to świadectwo jej kiepskiej jakości. A przecież kilka tygodni temu rosyjskie władze przeprowadziły demonstracyjną akcję umieszczania systemów obrony przeciwlotniczej na najważniejszych obiektach w stolicy, co miało pokazać, że wszyscy są w mieście bezpieczni.

Ostry cios, ostra odpowiedź

Jeszcze jeden aspekt zdarzenia: kiedy Mathias Rust wylądował w 1987 r. na placu Czerwonym maleńką Cessną 172B, poleciały za to głowy w najwyższym dowództwie – posadę stracił nawet minister obrony. Na razie nic nie słychać, by za przepuszczenie dronów nad Kreml komukolwiek z wojskowych spadł choćby włos z głowy. Więc może jednak inscenizacja?

Tak przypuszczają analitycy amerykańskiego Institute for the Study of War. Na rzecz tej wersji ich zdaniem przemawia to, że rosyjskie władze nie były zdziwione tym, co się stało, i niemal natychmiast przedstawiły zwarty i jednobrzmiący komunikat. Incydent miał na celu „pokazanie społeczeństwu, że wojna jest blisko i każdy powinien wziąć w niej udział”. Analitycy zwracają też uwagę na kontekst przygotowań do obchodów 9 maja.

Coś jest na rzeczy. Późnym wieczorem 26 kwietnia Putin nieoczekiwanie, acz demonstracyjnie przyjechał na Kreml i pozostał tam na noc. Pieskow tłumaczył, że to z powodu planowanych na następny dzień spotkań, choć realnie nie było takiej potrzeby. To była dziwna demonstracja. Putin od dawna mieszka w bunkrze, na Kremlu bywa albo i nie bywa. Telewizyjne relacje z jego aktywności kręcone są Bóg wie gdzie – w prezydenckich rezydencjach i bunkrach urządzono identycznie wyglądające gabinety, o których mówi się: Kreml. Po co więc nagłe komunikaty o noclegu na Kremlu, choć żadnego uzasadnienia taki plan, a już zwłaszcza jego nagłaśnianie, nie miał? Może więc chodziło o stworzenie wrażenia, że Putin rezyduje na Kremlu i te dwa małe drony, które spadły na kopułę Pałacu Senackiego, miały odegrać rolę niecnych zamachowców? A skoro to był zamach na zapracowującego się po nocach Putina, to odpowiedź Moskwy może być ostra. W każdym razie „strona rosyjska pozostawia sobie prawo do adekwatnej odpowiedzi w miejscu i czasie, które sama uzna za stosowne”