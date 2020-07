Apel do papieża

Błagamy Cię! Spójrz z troską na Kościół w Polsce, gdzie zostały potwierdzone przypadki pedofilii, a lojalność wobec instytucji jest ślepa i głucha, ważniejsza od dobra ofiar – wzywają organizatorzy akcji. Zauważają, że „brak zdecydowanej reakcji kościelnej hierarchii wobec zawiadomień o karygodnych zachowaniach przypisywanych niektórym biskupom jest powodem publicznego zgorszenia i szkodzi dobru Kościoła”. Proszą o interwencję Watykanu.

Redakcja „La Repubblica” nie zgodziła się na pierwotną wersję tekstu, zamieszczoną na stronie dosckrzywdy.pl. Z tekstu zniknęły nazwiska biskupów Sławoja Leszka Głódzia i Jana Tyrawy oraz odniesienie do konkretnych instytucji: polskiego episkopatu, nuncjusza apostolskiego w Polsce, Kongregacji Nauki Wiary oraz Kongregacji ds. Biskupów, a krytyczna uwaga: „Wielu wiernych ma poczucie, że Watykan daje na to przyzwolenie”, została zamieniona na prośbę: „Prosimy o interwencję Watykanu”.



Apel wywołał duże zainteresowanie mediów. Na tę reakcję odpowiedział dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. „Kościół musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby przypadki nadużyć zostały wykryte” – oświadczył Matteo Bruni. Dodał, że „Ojciec Święty został poinformowany o apelu i modli się za tych, którzy go wystosowali. Cały Kościół musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby były stosowane normy kanoniczne, przypadki nadużyć zostały wykryte, a winni tych poważnych przestępstw zostali ukarani”.

Pod apelem podpisały się 32 osoby. Zbiórka pieniędzy na publikację apelu trwała do 21 czerwca na zrzutka.pl. Uczestniczyło w niej 635 osób. Udało się zebrać 43 236 zł z niezbędnych 40 tys. Nadwyżka, zgodnie z deklaracją organizatorów, zostanie przekazana na potrzeby Inicjatywy „Zranieni w Kościele”.

Bez wątpienia akcja najbardziej uderza w osoby z urzędu odpowiedzialne za przekazywanie papieżowi informacji, które – jak się dowiedzieliśmy – poczuły się dotknięte takim sposobem pominięcia „drogi służbowej” i widzą w apelu atak na polski Kościół. Bliskie jest im stanowisko, jakie wobec akcji polskich katolików zajął Włodzimierz Rędzioch w artykule „Atak na Kościół w Polsce w dzienniku »La Repubblica«”. Tekst włoskiego korespondenta tygodnika „Niedziela” ukazał się na konserwatywnym portalu Nuova Bussola Quotidiana (tym samym, na którym promowano akcję abp. Viganò wzywającego papieża Franciszka do dymisji). Rędzioch atakuje organizatorów akcji, stwierdzając, że ta mała grupa „bezczelnie podaje się za przedstawicieli katolików polskich”, umniejsza też problem seksualnego wykorzystania małoletnich w polskim Kościele, wskazując, że w Polsce na 1000 skazanych za pedofilię tylko 3 osoby to duchowni. Jego zdaniem o prawdziwych intencjach twórców akcji świadczy fakt, że apel ukazał się w lewicowym i wrogim Kościołowi dzienniku „La Repubblica” w uroczystość świętych Piotra i Pawła (podobnie jak film braci Sekielskich „Zabawa w chowanego” ukazał się w przeddzień setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II). „W Polsce istnieje grupa katolików krytykujących obecną hierarchię. Chcieliby bardziej »demokratycznego«, »otwartego«, mniej dogmatycznego Kościoła, wolnego od »klerykalizmu«. Dla nich także każdy przypadek wykorzystywania dzieci staje się pretekstem do krytykowania Kościoła, oczywiście w celu osiągnięcia innych celów” – puentuje swój tekst Rędzioch.

Inicjatorzy umieszczenia we włoskim dzienniku apelu do papieża wcześniej zaangażowani byli w organizowanie protestów w kilku polskich miastach pod hasłem „Odzyskajmy nasz Kościół”. O powodach i celach akcji pisaliśmy w reportażu Jana Tomasza Rybickiego „Głową w mur Kościoła” >>>

