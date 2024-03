Adam Bodnar zaczyna sprzątanie

Inaczej jest z najbardziej kluczową propozycją, o największej politycznej sile – zmiany konstytucji. Projekt ustawy na ten temat zawiera dwie części. Pierwsza to zmiana artykułów 193 i 194 konstytucji, odnoszących się do Trybunału. W myśl tej propozycji w ustawie zasadniczej miałby się znaleźć analogiczny jak w ustawie o TK zapis, że sędzią Trybunału można zostać dopiero po 4 latach po zaprzestaniu działalności politycznej lub sprawowaniu mandatu parlamentarnego. Jednocześnie autorzy zmian nie proponują wpisania wprost do konstytucji innego artykułu z ustawy o TK, że sędziów Trybunału Sejm wybiera większością 3/5.

Druga część ustawy o zmianie konstytucji to niejako przepisy wprowadzające. Po pierwsze zakładają, że obecni sędziowie przestaną w jednym momencie sprawować swoje funkcje, pełniąc je jednak dalej – do wyboru następców. Po drugie wprowadzają przejściową zasadę, że spośród 15 sędziów pięciu wybranych jest na pełną 9-letnią kadencję, pięciu na 6 lat, a pięciu na 3 lata. Dotyczy to jednak tylko tego pierwszego składu, potem, jak zakłada projekt ustawy, sędziów TK będzie się wybierać tylko na 9 lat.

Według ustawy sędziów TK będzie się wybierać większością 3/5, ale jeśli Sejmowi nie uda się dogadać w sprawie kandydatów w ciągu dwóch miesięcy od wejścia w życie ustawy, będzie można ich wybrać bezwzględną większością (ponad 50 proc. głosów). W uzasadnieniu autorzy tłumaczą, że ma to zapobiec sytuacji, w której część parlamentu (w domyśle PiS) specjalnie będzie blokować wybór nowych sędziów, by nadal swoje funkcje pełnili sędziowie dotychczasowi.

Rozumiem tę argumentację, ale wpisanie wprost do konstytucji, że sędziów TK wybiera się w każdych okolicznościach większością 3/5 znacznie zwiększyłoby szanse na przeforsowanie tej zmiany ustawy zasadniczej w parlamencie. Oczywiście jest ryzyko, że PiS uzyska instrument do blokowania wyboru nowych sędziów, ale też stanowi mocny argument na rzecz partycypacji opozycji w zmianie. Natomiast przedstawienie propozycji, sprowadzającej się do tego, że jak nie będzie większości 3/5, to obecna koalicja i tak wybierze sobie sędziów, wyklucza moim zdaniem współpracę PiS. Tym samym uniemożliwia przeprowadzenie w tym parlamencie najbardziej kluczowej zmiany, prowadzącej do uzdrowienia Trybunału. Koalicja nie zdoła przecież zgromadzić liczby głosów niezbędnej do zmiany konstytucji.