Abp Stanisław Gądecki stanął po stronie prawomocnie skazanych Kamińskiego i Wąsika

Niezupełnie. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, otrzymawszy od żon więźniów prośby o mediację z Ministerstwem Sprawiedliwości o ich uwolnienie, napisał list do Kamińskiego i Wąsika. Prosi w nim, by przerwali głodówkę, i pyta, czy zgadzają się na jego „interwencję humanitarną” u ministra sprawiedliwości. W liście znalazło się jednak zdanie, które niweczy humanitarny i chrześcijański sens interwencji arcybiskupa, czyniąc z niej akt polityczny. „W pełni rozumiem przyczyny podjęcia tak dramatycznej formy protestu – napisał abp Gądecki. – Protest głodowy jest formą wyrażenia sprzeciwu wobec działań władzy, odbieranych przez Panów jako radykalnie niesprawiedliwych, oraz jako potencjalnie skuteczny środek służący zwróceniu uwagi ludzi kierujących się w życiu sumieniem”.

To jest wyraźne zajęcie stanowiska po stronie przestępców i usprawiedliwianie ich działań. Skoro metropolita poznański „w pełni rozumie przyczyny protestu”, to daje do zrozumienia, że sytuację obu skazanych także i on uznaje za „radykalnie niesprawiedliwe działania władz”. W ten sposób przewodniczący episkopatu nie tylko staje po jednej ze stron ostrego sporu politycznego – angażuje się zatem stricte politycznie – ale podważa wyrok niezawisłego sądu, godząc tym samym w porządek prawny.