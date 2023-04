Nominacje w kategorii najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku

HERMAN: INACZEJ

W uzasadnieniu wyróżnienia dla Anouk Herman jury Nagrody napisało: „za miejskie nasłuchy i poszukiwanie nowej tożsamości podmiotu”. Tomik „right into pod tramwaj” to faktycznie poetycki dziennik podróży przez ulice dużego miasta, gdzie na wędrującego bohatera wierszy czekają liczne pułapki i niebezpieczeństwa. Zarówno te językowe, jak i bardzo konkretne: przemoc, nie tylko symboliczna. Herman próbuje bowiem opowiedzieć nam, jak wyglądają codzienne zderzenia z szarym murem rzeczywistości, gdy w tejże rzeczywistości chce się zamieszkiwać na własnych zasadach.

Queer, jak pokazuje Herman, nie ogranicza się wyłącznie do sfery seksualnej. To raczej nieustanne mierzenie się ze światem, który dla każdego ma gotowe formy życia i zawzięcie broni swojej zachowawczej matrycy tożsamościowej. Najskuteczniejszą strategią walki jest w tej sytuacji wprawianie w ruch...