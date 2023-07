Życie znalazło sposób

W 2016 r. zespół Johna Craiga Ventera opisał w „Science” stworzenie „minimalnej komórki”. Badacze zredukowali informację genetyczną bakterii Mycoplasma mycoides, wywołującej choroby płuc u przeżuwaczy, o ok. 45 proc.: z 900 genów zawierających przepisy na ważne dla bakterii białka do niespełna 500. Powstały szczep, nazwany JCVI-syn3B, to najprostszy organizm zdolny do samodzielnego życia. Niektóre bakterie posiadają mniej niż 200 genów, ale są to symbionty – żyją w ścisłej współpracy z gospodarzami, w przyjaznym środowisku.

Niespełna 500 genów JCVI-syn3B zapewniało funkcjonowanie podstawowej biochemicznej maszynerii komórkowej (przetwarzanie energii, utrzymywanie homeostazy, naprawę uszkodzeń), ale „minimalna komórka” nie była tak sprawna jak jej prekursorka. Redukcja genomu JCVI-syn3B odbiła się na jej dostosowaniu – kopiowała się prawie dwa razy wolniej niż bakteria...