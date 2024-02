Zmarnowany kapitał: te talenty w Parlamencie Europejskim mogłyby zalśnić blaskiem polskiego stereotypu

Smutek drugi wynika z półgębkiem ogłoszonej brutalnej eliminacji p. Legutki z talii wielkich umysłów i kreatorów pisowskiej – pardon – filozofii. Wypisanie go takoż, brutalne i na dobre, z polityki. Ktoś zapyta: a czemu jest to informacja smutna, a nie – na przykład – wesoła? Ano dlatego, odpowiadamy najlepiej, jak umiemy, że nic, co było, co jest ani co będzie, nic i nigdy, jeśli idzie o cokolwiek związanego z p. Legutką, nie jest wesołe. To wszystko było, jest i będzie zawsze bardzo smutne. Jest to bowiem człowiek do szpiku kości smutny, mimo że reprezentował na salonach świata – słowo „salon” wymaga poważnej weryfikacji i namysłu – Krainę Uśmiechu. Jest to, każdy przyzna i będzie miał rację – paradoks. Cóż począć. Świat jest ich pełen, ale polska jest wulkanem, z którego krateru biją w niebo wrzące bryzgi paradoksów, a to, co my tu robimy, można nazwać śmiało życiem nie pod, a na wulkanie właśnie. Smutne.

Smutek kolejny – popatrzmy – wynika z zastąpienia na owych salonach p. Legutki p. Tarczyńskim. Jest to w zasadzie tak szalenie smutne, że nie wymaga żadnego uzasadnienia. Każdy, kto choćby z lekka kojarzy p. Tarczyńskiego, i z buzi, i z ekspresji, i z tego, co ów wie, umie i mówi, musi być dziś smutny. Musi, choćby wcześniej przez lata uważał opowieści i legendy dotyczące intelektualnego zaplecza PiS za śmieszne.