Zamiana miejsc. Co nowego obejrzeć na VoD

Wedle etyki i metodyki tego zawodu mogłoby to zaburzyć dalszy proces psychoterapeutyczny. Lecz amerykański aktor Jonah Hill, znany głównie z ról komediowych („Moneyball”, „Wilk z Wall Street”, „Nie patrz w górę”), prawdopodobne ma go już za sobą. Dlatego, jako wyraz fascynacji i wdzięczności, stworzył filmowy portret Phila Stutza. Chwilami można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z promocją jego kosztownych sesji i poczytnych książek z gatunku „jak żyć”. Jednakże rozmowy obu panów przed kamerą, kręcone z przerwami dwa lata, przynoszą coś więcej niż wykład na temat skuteczności metod nowojorskiego guru.

„STUTZ” – reż. Jonah Hill. Prod. USA 2022. Netflix.

W „Stutzu” wiele fraz brzmi niczym to, co zazwyczaj serwują nam specjaliści od rozwoju osobistego. Usłyszymy więc o piramidzie gwarantującej „siłę życiową”, o naszym...