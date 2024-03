Żaba z Brazylii jest najmniejszym kręgowcem na świecie

Kilkanaście lat temu ten rekord należał do rybek. W styczniu 2006 r. Maurice Kottelat i współpracownicy ogłosili w czasopiśmie Royal Society, że najmniejszym kręgowcem jest nowo odkryta indonezyjska ryba z rodziny karpiowatych – P. progenetica. Dorosłe samice osiągają długość 7,9 mm, samce przekraczają centymetr. Już wkrótce ten rekord zaczął być kwestionowany. W 2008 r. badacze płazów, Edgar Lehr i Luis Coloma, przedstawili zestawienie 40 gatunków żab o długości ciała poniżej 15 mm. Była wśród nich złota żaba spod Rio de Janeiro, B. didactylus, której wymiary kilka dekad wcześniej opisano jako 8-9 mm, ale autor odkrycia zmierzył tylko trzy osobniki – a to zbyt mało, by wnioskować o całym gatunku. Jednak w ciągu kilku lat tabele batrachologów wzbogaciły się o kolejne gatunki miniaturowych żab: P. verrucosa z Papui-Nowej Gwinei (samce mierzą średnio 8,5 mm, a samice 8,8 mm) i P. amauensis, którego samce mają zaledwie 7,7 mm. Ten ostatni gatunek był już reklamowany jako najmniejszy kręgowiec, mimo że odkrywcy nie podali informacji o rozmiarach samic.