Wygrana Zwykłych Ludzi

Wybory w Delhi kolejny raz wygrała Partia Zwykłego Człowieka. W nowym, 70-osobowym parlamencie stanowym będzie mieć 62 przedstawicieli, o pięciu mniej niż w poprzednim. W ławach opozycji zasiądzie też 8 przedstawicieli Indyjskiej Partii Ludowej (BJP), która pod wodzą Modiego od 2014 r. włada całymi Indiami.

Plebiscyt popularności

Pod względem liczby wyborców 20-milionowe Delhi jest w półtoramiliardowych Indiach ledwie sporą, nabrzmiałą kroplą w morzu. Ale Delhi to jednak stolica, prestiż, siedziba najważniejszych urzędów. BJP rządziła tu w latach 90., kiedy w całych Indiach władzę miała jeszcze Partia Kongresowa, kojarzona z dynastią Nehru-Gandhich. Modiemu zależało na odzyskaniu władzy w stołecznym stanie także dlatego, żeby odwrócić złą passę, jaka towarzyszy mu od jesieni. W maju odniósł największy triumf – wygrał z ludowcami wybory krajowe, a tym samym przedłużył panowanie w Indiach o kolejnych pięć lat. Jesienią jednak doświadczył całej serii porażek w wyborach stanowych, w tym ważnym i prestiżowym stanie Maharashtra.

Dlatego tegoroczne wybory w Delhi Modi i jego ludowcy potraktowali wyjątkowo poważnie i wytoczyli najcięższe działa. Kampanią wyborczą kierowali sam premier, jego „prawa ręka”, minister spraw wewnętrznych Amit Shah, a także znany z wojowniczości i religijnego fanatyzmu hinduski kapłan Yogi Adityanath, trzeci rok rządzący najludniejszym, ponad 200-milionowym stanem Uttar Pradesh. Ich sztabowcy robili wszystko, żeby wybory w Delhi przerodzić w kolejny plebiscyt popularności dla premiera.

Dotąd taka taktyka prawie zawsze przynosiła ludowcom korzystne wyniki. Charyzmatyczny Modi cieszy się w Indiach wielką popularnością, a jego najgorętsi zwolennicy uważają go niemal za cudotwórcę. Dlatego podczas kampanii w Delhi ludowcy woleli skupiać się na sprawach krajowych, jak tożsamość czy godność narodowa, a nie lokalnych, jak wodociągi, korki i bezrobocie. Wygrana w Delhi miała też posłużyć Modiemu za argument, że przeciwko jego rządom i polityce protestuje tylko garstka niezadowolonych, a większość z nich to muzułmanie, a więc wyznawcy religii najeźdźców i okupantów, którzy przed wiekami zniewolili Indie.

Religijna wojna

Modi, odwołujący się co krok do hinduskiego patriotyzmu i od lat cieszący się opinią wroga muzułmanów, stanowiących ok. 15 proc. ludności kraju (oskarża się go, że w 2002 roku, gdy rządził stanem Gudżarat, nie zrobił nic, by ocalić tamtejszych muzułmanów przed pogromami), po wygranej reelekcji znów podjął kilka decyzji, które uznano za wymierzone w wyznawców islamu. Latem zniósł autonomię stanu Kaszmir, jedynego w Indiach, w którym mahometanie stanowią większość, a pod koniec roku na jego wniosek indyjski parlament przyjął prawo stanowiące, że hinduiści, sikhowie, buddyści czy chrześcijanie, którzy przed 2015 rokiem z powodu prześladowań za wiarę uciekli do Indii z Pakistanu, Afganistanu i Bangladeszu, otrzymają indyjskie obywatelstwo. Z przepisów tych wyłączono wyznawców islamu, co przeciwnicy Modiego uznali za kolejny dowód, że chce przerobić świeckie Indie na państwo wyznaniowe.

Mieszkańcy indyjskiej stolicy nie przypominali sobie wyborów stanowych, którym towarzyszyłaby kampania przesiąknięta tak złymi emocjami, że nasuwająca skojarzenia z religijną wojną. Sztabowcy Modiego na delhijskich wiecach wyzywali oponentów premiera od zdrajców, terrorystów i szpiegów. Przekonywali, że ten, kto występuje przeciwko niemu, występuje przeciwko Indiom, więc urzędujący premier stołecznego stanu Arvind Kejriwal sprzymierza się w istocie z wrogami kraju, włącznie z tym najgorszym, Pakistanem.

Zwykły patriotyzm

Stołeczni wyborcy, którzy wiosną zeszłego roku w wyborach krajowych oddali głosy na Modiego (zdobył wszystkich siedem, przypadających Delhi mandatów w krajowym parlamencie), wybierając lokalne władze nie dali się uwieść. Rządy w stolicy i stołecznym stanie powierzyli dotychczasowemu gospodarzowi, Kejriwalowi, i jego Partii Zwykłego Człowieka, która w kampanii nie uciekała się do złych emocji, ale – wierna nazwie – skupiała się na sprawach prozaicznych i codziennych. O tym, kto w jakiego Boga wierzy, kto jest swój, a kto obcy i co z tego miałoby wynikać, „zwykli ludzie” nie rozmawiali w ogóle. „My nie dzielimy ludzi, nie judzimy jednych przeciwko drugim – mówił Kejriwal. – Oni to robią, bo potrzebują wojny. Nastawiają ludzi przeciwko sobie, hindusów przeciwko muzułmanom, bo tak naprawdę niczego nie osiągnęli, nie mają się czym pochwalić. A my mówimy, że przyszła pora, żeby powiedzieć, czym naprawdę jest patriotyzm. Czy patriotyzmem jest wychowywanie dzieci we wrogości do sąsiadów innego wyznania, czy też jest nim zapewnienie tym samym dzieciom przyzwoitej szkoły i szpitala?”.

Kejriwal, 52-letni, nierzucający się w oczy i nieśmiały okularnik, choć od pięciu lat rządzi w Delhi, jest wciąż politycznym nowicjuszem. Jeszcze 10 lat temu był jedynie skromnym poborcą podatkowym, któremu nawet się nie śniło, że zostanie ludowym bohaterem. Wtedy, w 2010 roku, był jednym z pomocników Anny Hazare, który wzorując się na Mahatmie prowadził w stolicy głodówki, by wymusić na władzach kraju (rządziła Partia Kongresowa) walkę z korupcją.

Protesty i głodówki guru Hazare dały początek wielotysięcznego ruchu oburzonych, mających dość złodziejstwa, cynizmu i prywaty w indyjskiej polityce. Ale ruch buntowników szybko się rozpadł: Hazare brzydził się polityką i politykami, i uważał, że każdy kontakt z nimi zbruka najczystszego i najuczciwszego. Kejriwal nie zgadzał się z mistrzem. Twierdził, że skrajną naiwnością byłoby oczekiwać, iż zaślepieni wyłącznie własnymi korzyściami politycy przestaną traktować władzę jak łup i nagle przemienią się w pokorne sługi swoich dobrodziejów wyborców.

Premier w metrze

Kiedy w 2012 roku Kejriwal założył Partię Zwykłego Człowieka, politycy ze starych partii, ludowcy i kongresowcy, śmiali się z niego, bo zapowiadał, że rozprawi się z korupcją, obniży opłaty za prąd i doprowadzi za darmo wodę do każdego domostwa. Gdy rok później prowadził „zwykłych ludzi” po raz pierwszy do walki o władzę stanową w Delhi, wybory przegrał, ale zwycięska partia Modiego nie zebrała wystarczającej liczby głosów, by rządzić samodzielnie, a koalicji z nią odmówili zarówno kongresowcy, jak „zwykli ludzie”, którzy w wyborach zajęli drugie miejsce. Po nieudanych próbach utworzenia rządu przez ludowców, szansę otrzymał Kejriwal. Kongresowcy obiecali mu pomoc i w ten oto sposób po roku działalności i po pierwszych wyborach Kejriwal został premierem stołecznego stanu.

Na swoją uroczystą inaugurację przyjechał metrem, wraz z sześciorgiem ministrów, a także z zaproszonymi na uroczystość krewnymi oraz dziesiątkami tysięcy zwolenników. Po złożeniu przysięgi lokalny rząd udał się nad przecinającą miasto rzekę Yamunę, by w miejscu, gdzie dokonano kremacji Mahatmy Gandhiego, oddać hołd ojcowi duchowemu współczesnych Indii.

Półtora miesiąca później, kiedy kongresowcy, łamiąc dane słowo, odmówili mu w parlamencie poparcia ustawy zwalczającej korupcję, Kejriwal złożył urząd premiera, a stołeczny stan przeszedł pod zarząd komisaryczny. W 2015 roku rozpisano jednak nowe wybory i tym razem zwycięstwo „zwykłych ludzi” nie podlegało już żadnej dyskusji. Do 70-osobowego parlamentu wprowadzili aż 67 radnych. Pozostałych trzech to członkowie partii Modiego, która rok wcześniej wygrała wybory krajowe i przejęła władzę w Indiach.

Ponowną wygraną i reelekcję zawdzięcza Kejriwal rządom skutecznym i uczciwym – przez ostatnie cztery lata w Delhi nie doszło do żadnej wielkiej afery korupcyjnej, a jego rząd wybudował wiele nowych szkół i ośrodków zdrowia, usprawnił transport publiczny i administrację. Sam premier wciąż cieszy się opinią człowieka skromnego i dostępnego.

Zwłaszcza to ostatnie irytuje 70-letniego Modiego, który siebie i tylko siebie widział w roli „człowieka z ludu” (chętnie podkreśla, że całe życie ciężko pracował, w młodości pomagał ojcu sprzedawać herbatę podróżnym na kolejowych dworcach) i pogromcy paniczów z dobrych domów. Kejriwal w roli jedynego sprawiedliwego wypada wiarygodniej.

Cudu nie było

Przegrana w Delhi jest dla Modiego trzecią z rzędu wyborczą porażką. Jesienią został pokonany w wyborach stanowych w jednym z najbogatszych stanów, Maharashtrze i w zasobnym w surowce mineralne Jharkhandzie na wschodzie kraju. Rok wcześniej przegrał też w Madhya Pradesh, Rajasthanie i wschodnim stanie Chhattisgarh.

Oczywiście wyniki wyborów w Delhi nie są jeszcze dla rządzących powodem, żeby bić na alarm. Modi przegrał jednak w stolicy ze „zwykłymi ludźmi”, mimo że rzucił do walki wszystkich najlepszych strategów i zagończyków, potęgę państwowej machiny, a przymilne telewizje zabiegające o względy rządzących same, na ochotnika, jedna przez drugą licytowały się w wyświadczanych przysługach.

Modi i jego zausznicy pocieszają się, że Hindusi inaczej głosują w wyborach krajowych, a inaczej w lokalnych. Ci sami wyborcy, którzy teraz oddali głosy na Kejriwala, rok wcześniej, w wyborach krajowych, głosowali na Modiego. Agresywna kampania ludowców nie zapewniła im zwycięstwa, ale ksenofobiczne hasła uwiodły jednak znaczną część mieszkańców stolicy, przyniosły o 5 mandatów i prawie 10 proc. głosów więcej niż w 2015 roku.

Czy to wystarczy, żeby utrzymać władzę w całym kraju? Po pierwszej pięciolatce rządów Modiego Hindusi już wiedzą, że cud, którego się wraz z jego nastaniem spodziewali, raczej się nie ziści. Gospodarka, która rozwijała się w dwucyfrowym tempie, mocno przyhamowała, a ekonomiści nie spodziewają się, że nagle przyspieszy. Rośnie bezrobocie i inflacja, a antyrządowe wystąpienia i rozruchy (25 zabitych), do jakich doszło po uchwaleniu w grudniu prawa do obywatelstwa, są najpoważniejszymi od lat.

Największą siłą rządzących może okazać się słabość opozycji. Kejriwal i jego „zwykli ludzie” są – na razie – mocni jedynie w Delhi i tylko gdy idzie o delhijskie sprawy. Najpoważniejsza zaś krajowa partia opozycyjna, Kongres, wciąż słabnie. W wyborach stanowych w Delhi po raz drugi z rzędu nie wprowadził do lokalnego parlamentu żadnego przedstawiciela.

