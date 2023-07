Wołyń nadal boli

Razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom ­Wołynia! Pamięć nas łączy! Razem jesteśmy silniejsi – napisał Zełenski na Twitterze.

Choć był to niespodziewany i ważny gest, prezydent Ukrainy użył eufemizmu – to nie „Wołyń” wymordował w latach 1943-45 ok. 100 tys. Polaków! Pokazuje to, jak bardzo politycy muszą się liczyć w Ukrainie ze słowami. Zresztą nie tylko oni. Uczestniczący w trzydniowych obchodach pielgrzymki przebaczenia i pojednania arcybiskup Kościoła greckokatolickiego Światosław Szewczuk mówił w Warszawie: „Winniśmy ciągle sobie nawzajem powtarzać: wybaczam i proszę o wybaczenie. Ten proces musi być dwustronny”. Ten symetryzm pozwolił mu też uniknąć deklaracji, którymi jako zwierzchnik mniejszościowego Kościoła mógłby się narazić społeczeństwu ukraińskiemu.

WOŁYŃ 1943. ROCZNICA ZBRODNI WOŁYŃSKO-GALICYJSKIEJ

O tym, co działo się 80 lat temu, i o polsko-ukraińskich dyskusjach historycznych pisaliśmy w „Tygodniku” wiele razy. Zapraszamy do lektury materiałów w specjalnym serwisie >>>>

Tymczasem reprezentujący polski Kościół rzymskokatolicki abp Stanisław Gądecki przemawiał głosem ofiar, domagając się zaprzestania posługiwania się eufemizmami, nazwania rzezi wołyńskiej ludobójstwem, godnego pochówku ofiar i zaprzestania święcenia pomników sprawców.

Czy obchody kościelne coś zmienią? Jedno zdanie ze wspólnej deklaracji wymagało ze strony ukraińskiej odwagi. „Dzisiaj, po odkryciu masowych grobów w Buczy, Irpieniu czy Hostomlu wszyscy rozumiemy, jak bardzo ważne jest jednoznaczne nazwanie sprawców, ekshumacja ofiar, uszanowanie ich prawa do godnego pochówku oraz ludzkiej pamięci” – napisali polscy i ukraińscy biskupi. Zestawienie rosyjskich morderców z ukraińskimi nacjonalistami sprzed 80 lat na pewno jest trudne dla społeczeństwa ukraińskiego. Ale to właśnie rozliczenie ludobójstwa wołyńsko-galicyjskiego dałoby silniejszą moralną legitymację do domagania się od świata uznania rosyjskiego ludobójstwa na narodzie ukraińskim.

JAK DZIŚ ROZMAWIAĆ O ZBRODNI WOŁYŃSKIEJ

Polsko-ukraińskie relacje pozostają w cieniu tamtej nierozliczonej zbrodni, której apogeum nastąpiło 80 lat temu, w lipcu 1943 r. Nie można od niej uciekać >>>>