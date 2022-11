Wojna w obiektywie. Festiwal Photo Is:Rael

Po dekadzie obecności w świadomości artystów traktujących fotografię jako swoje główne medium, izraelski festiwal Photo Is:Rael staje się jedną z najważniejszych i największych tego typu imprez na świecie. Na tegoroczną jubileuszową edycję festiwalu w Tel Awiwie składają się wystawy aż pięćdziesięciu artystów z dwustu krajów.

W dziesiątej odsłonie festiwalu jego głównym tematem jest hasło „Akcja” i rozmaite, często niezwykle zaskakujące interpretacje tego pojęcia. Tropy prowadzące do odczytania tej koncepcji przechodzą przez takie zagadnienia jak światowe migracje, coraz bardziej płynna koncepcja płci, kwestie akceptacji osób LGBT, czy katastrofa klimatyczna. W porównaniu do poprzednich edycji zniknął zupełnie temat pandemii. Zastąpiła go wojna w Ukrainie pokazana przez związane z nią emocje i historie ludzi drastycznie wyrwanych ze swojego środowiska. Reprezentują go m.in....