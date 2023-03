Wojciech Bońkowski został Master of Wine (MW)

Po raz pierwszy Polak zdobył najbardziej prestiżowy tytuł w świecie wina, po wieloletnim kursie przygotowawczym. Gromadnie oblewane egzaminy obejmują testy praktyczne i teoretyczne, a na koniec pracę badawczą. Tematy: od przyczyn zamieszek w Szampanii w 1911 r., przez rolę wina w XVII-wiecznej poezji angielskiej, po techniczne aspekty uprawy winorośli i produkcji wina. Na świecie jest ledwie 416 osób z tytułem MW. Nadaje go działający od 70 lat ekskluzywny Institute of Master of Wine, najbardziej zasłużona wyrocznia w sprawach wina. ©