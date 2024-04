Wkoło Watykanu: papieska plotka

„Pewnej niedzieli Benedykt zadzwonił do ks. Clemensa (swojego poprzedniego sekretarza) i powiedział mu: „Teraz mogę z tobą rozmawiać, ponieważ don Georg wyszedł”. Sugerowanie, że papież-emeryt nie chciał rozdrażniać abp. Gänsweina rozmowami z byłymi współpracownikami, których ten nie lubił, jest plotkarskie i małostkowe.

Niemieckiemu sekretarzowi dostaje się nie tylko za wykorzystywanie Benedykta, szarganie dobrego imienia Franciszka w książce wspomnieniowej czy intrygę z wydaniem książki kard. Roberta Saraha o celibacie (o czym też dużo pisałem), ale nawet za pogrzeb Josepha Ratzingera. Ceremonia, jak pamiętamy, była skromna i dość chłodna. Franciszek tłumaczy teraz: „Wszystko przekazałem abp. Gänsweinowi. Gdy umarł Benedykt, zapytano mnie, co należy zrobić, a ja odpowiedziałem: »To, co zdecyduje jego sekretarz«”.

Ale obrywa się też innym – lekarzowi papieża-emeryta, który miał w obecności Franciszka obrazić pielęgniarkę, nazywając ją „szpiegiem” (to ona przekazała do Domu św. Marty informacje o agonalnym stanie Benedykta) czy wspomnianemu kard. Sarahowi, którego papież z jednej strony chwali („Jest bardzo dobrym człowiekiem, bardzo dobrym”), by z drugiej strony natychmiast wbić mu szpilę („Praca w kurii sprawiła jednak, że stał się zgorzkniały”).

Co wypada papieżowi

To trzecia w ostatnim półroczu książka (o drugiej pisałem obszernie, na pierwszą często się powołuję), w której Franciszek prezentuje swoją wersję historii. Nieufny wobec własnych służb, także prasowych, postanowił sam zadbać o swój pijar i samodzielnie odbudowywać nadwerężony wizerunek. Niestety, z tytułu na tytuł wychodzi mu to coraz gorzej.

W pierwszej z tych książek, przepytywany przez dwoje dziennikarzy, próbuje usprawiedliwiać się południowoamerykańskim temperamentem („Przyszedł Latynoamerykanin, który zaczyna mówić w sposób ekstremalnie normalny, tak jak się to robi w jego kraju. To mogło być bardzo dezorientujące”). Albo wybuchowym charakterem („Kiedy się wściekam, to się wściekam. To jest reakcja mechaniczna, po pięciu minutach mi przechodzi”). Przyznaje też, że czasem nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje („Jestem nieświadomy, to fakt”). Co może wiele tłumaczyć, ale też niepokoi.

Nową książką papieża Watykan pożyje co najmniej do najbliższego poniedziałku. Tego dnia w samo południe Dykasteria Nauki Wiary ogłosi deklarację o godności człowieka. Jak mówią przecieki, potępi w niej nie tylko aborcję, eutanazję czy macierzyństwo zastępcze, ale też zmianę płci i ideologię gender. Będzie więc znów o czym mówić, pisać i plotkować.