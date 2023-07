Wielka ojczyźniana specoperacja militarna

MAREK RABIJ: Ile dywizji ma Putin?

ADAM EBERHARDT: Nie da się precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Przed wojną dysponował armią liczącą na papierze ok. 900 tys. żołnierzy. Ostatnio zapowiadał jej powiększenie do półtora miliona, ale rozbudowana struktura organizacyjna, w tym system dowodzenia i zaplecza, sprawia, że jednostek frontowych jest znacznie mniej. Obecnie, po przeprowadzeniu bolesnej społecznie mobilizacji, siły zaangażowane w działania wojenne w Ukrainie liczą trochę ponad 300 tys. żołnierzy.

Jednak bez względu na to, ile dywizji, czy właściwie brygad, Putin byłby w stanie dodatkowo utworzyć, to robi się coraz bardziej oczywiste, że nie jest zdolny zwyciężyć w tej wojnie. Tak jak siły papieża, wbrew kpinom Stalina, nie określała liczba dywizji, tak słabość Rosji to problem wykraczający poza liczebność i morale jej sił...