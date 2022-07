Watykański anonim

W czwartek 21 lipca w oficjalnym biuletynie Watykanu ukazał się bardzo dziwny dokument – anonimowe „oświadczenie Stolicy Apostolskiej” na temat niemieckiej Drogi Synodalnej.

Nieistniejąca forma

Zastanawiający jest, po pierwsze, formalny charakter tego dokumentu. W perspektywie kościelnej instytucji ważna jest bowiem nie tylko treść, ale i „gatunek” tekstu, w jakim dana treść jest komunikowana. Czy jest to dokument papieski – a jeśli tak, to jaki: encyklika, konstytucja apostolska, adhortacja, zwykły list? Jeśli nie papież sygnuje tekst, to który w wielu urzędów rzymskiej kurii: Kongregacja Nauki Wiary? Sekretariat Stanu? Jakaś mało ważna komisja? Od tego bowiem czyj podpis widnieje pod danym tekstem zależy jego prawnokanoniczna (a czasem i teologiczna) moc zobowiązania.

W przypadku, o którym niżej będę pisał, pojawił się gatunek dotąd nieznany: anonimowe...