Watykan: nowe prawa dla sygnalistów

Korupcja, oszustwo, marnotrawstwo i nepotyzm – to najważniejsze przestępstwa, jakie pracownicy i współpracownicy Watykanu będą mogli zgłaszać rewizorowi generalnemu dzięki prawu o „sygnalistach”. Wydane w ubiegłym tygodniu przepisy gwarantują informatorom dyskrecję (zgłoszenie nie może być jednak anonimowe), zwalniają ich z tajemnicy służbowej i określają sposoby przekazywania informacji.

Sygnalizowanie nieprawidłowości (whisteblowing) to skuteczne narzędzie walki z przestępczością gospodarczą, choć niebezpieczne dla samych informatorów, narażanych na szykany i oskarżanych o zdradę czy donosicielstwo. Dlatego tak ważna jest prawna ochrona sygnalistów, wprowadzana w ostatnich latach w wielu krajach. W instytucjach kościelnych składanie doniesień do przełożonych jest co prawda praktyką powszechną i nienacechowaną negatywnymi skojarzeniami (a wręcz wywodzoną z ewangelii – Mt 17), jednak problemem bywa tam zazwyczaj brak wiary w skuteczność zgłoszeń i zaufania do osób, które je przyjmują.