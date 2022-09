Turkmenistan prosi Turcję o zamknięcie granic

Turkmenia, wyrosła w 1991 roku na gruzach Związku Radzieckiego, niechętnie wpuszcza do siebie cudzoziemców. Zdobycie wizy turystycznej graniczy z cudem, a za sukces przychodzi uznać wstemplowanie choćby trzydniowej tranzytówki. W stosunkach między państwami obowiązuje zasada wzajemności, więc i Turkmenom nie jest łatwo zdobyć pozwolenie na zagraniczną podróż.

Turcja, spadkobierczyni imperium osmańskiego i starsza siostra kaukaskich Azerów i środkowoazjatyckich Turkmenów, Uzbeków, Kirgizów i Kazachów jest jedynym państwem, do którego Turkmeni mogli jeździć bez wiz. Co prawda tylko na miesiąc, ale będąc już w Stambule, Izmirze czy Ankarze, Turkmeni z łatwością załatwiali w tureckich urzędach wszelkie formalności, konieczne do przedłużenia pobytu.

Zwolnienie z wizowego obowiązku oraz bezpośrednie połączenia lotnicze między Aszchabadem i Stambułem, a także pokrewieństwo z...