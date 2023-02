Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii: drugie zniszczenie Aleppo

Dwa potężne wstrząsy, rano i wieczorem, zburzyły 6 lutego to, co ocalało po ponaddziesięcioletniej wojnie w Syrii i Aleppo, mieście zabytków, uznawanych przez UNESCO za pomniki dziedzictwa ludzkości. Sławna cytadela, górująca nad miastem i będąca jego wizytówką, znów została okaleczona. Runęła w gruzy zachodnia Brama Mameluków, przez którą wiodła droga z Aleppo do starożytnej Antiochii (ona także została zniszczona), popękały tysiącletnie mury obronne, zawaliły się minarety i kopuły meczetów, w tym meczetu Ajjubidów (kurdyjskiej dynastii, której założycielem był Saladyn), dachy sklepików w sukach na zadaszonym targowisku, a także młyn zbudowany w czasach, gdy miasto należało do imperium osmańskiej Turcji. „Tyle lat przekonywaliśmy, że Bramę Mameluków trzeba koniecznie remontować. Teraz trzeba ją będzie na nowo odbudować z gruzów” – powiedział zagranicznym dziennikarzom jeden z...