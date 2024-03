Timothée Chalamet: zbawca męskości

Tak też się stało, zwłaszcza że los bożyszcza ułożył mu się gładko wraz z nadejściem kolejnych ról. Nie żeby Chalamet bez końca pielęgnował w swoim emploi wizerunek romantyzowanego łobuza. Co prawda zagrał takiego w „Lady Bird” (2017), ale jego postać była tam ze wszech miar skompromitowana. Poza tym fani dorastali razem z aktorem, więc przy okazji jego roli u Grety Gerwig już na pewno zorientowali się, że ani w tej, ani we wcześniejszej postaci z „Homeland” nie ma zbyt wiele do podziwiania. Amerykańska reżyserka pokazała – jak przystało na feministyczną ironistkę – że jeśli łobuz faktycznie kocha najbardziej, to chyba głównie własne odbicie w lustrze.

Chłopiec z niebios

Występ w „Lady Bird” to moment przełomowy w karierze Chalameta. Zwłaszcza że zbiegł się w czasie z premierą filmu „Tamte dni, tamte noce” (2017). Luca Guadagnino w kultowym już gejowskim melodramacie obsadził Chalameta w głównej roli Elia, siedemnastoletniego chłopaka z twarzą anioła, który zakochuje się w starszym o siedem lat Oliverze. O ile Gerwig w „Lady Bird” rozmontowała mit amanta w ciele przystojnego młodziaka, o tyle Guadagnino zaproponował pozytywną wersję tego samego mitu. Taką na miarę inkluzywnego wieku XXI.

Elio nic sobie nie robi z tradycyjnych powinności męskiego romantyka. Jego strategia działania to nie heroiczny miłosny podbój, tylko wsłuchiwanie się w potrzeby drugiej osoby, dbanie o ich wspólne dobro, a przy tym pielęgnowanie własnych emocji. Jasne, że czasem zbyt porywczych, a ostatecznie skazanych na porażkę, ale to tym lepiej dla tego rodzaju narracji. W końcu współczesna męskość jest otwarta na błędy i wcale nie oczekuje ideału. Nawet jeśli w finale „Tamtych dni, tamtych nocy” nurzamy się we łzach, to niekoniecznie mamy do czynienia ze złym zakończeniem. Dokładnie w momencie rozpaczy Elia po straconej miłości dochodzi przecież do triumfu męskiej wrażliwości.

Ta scena, jak zresztą cały film, trafiła w idealny moment. Sukces dzieła Guadagnina tylko przypieczętował wyczuwalną od dawna zmianę w traktowaniu ról genderowych. „Tamte dni, tamte noce” sprawnie odzyskiwały schematy fabularne zarezerwowane dla heteroromansów, a miłosny poryw dwóch mężczyzn pokazywały bez testosteronowej napinki. Nowoczesna mentalnościowa zmiana nie miała dotąd tak popularnej filmowej reprezentacji. Do tego docenionej i przez widownię, i przez mniej lub bardziej zblazowaną krytykę. Przejmujący scenariusz i melancholijny klimat włoskiej prowincji zrobiły swoje, trudno było się w nich nie odnaleźć. Ale jeszcze istotniejszy jest dla mnie fakt, że zmiana mentalnościowa doczekała się swojej twarzy.

Do przełomu w karierze Chalameta dołożyła się nominacja oscarowa za główną rolę męską w tym filmie. Dla wielu stanowiła potwierdzenie, że wrażliwy gość to nie tylko modna figura dla współczesnej młodzieży, ale ważny punkt odniesienia nawet poważnych członków akademii oscarowej. Dobry znak dla nowej wrażliwości.

Rozmówki męsko-męskie

O ile więc Chalamet jako mainstremowy aktor narodził się już pięć lat wcześniej, o tyle jako czołowa persona dzisiejszej kultury zaczął się dopiero po premierze „Tamtych dni, tamtych nocy”. Media szybko wyczuły, że coś jest na rzeczy, i przy najbliższej okazji wrzucały jego twarz na okładki wielu magazynów. Oprócz „GQ” czy „Time’a”, Chalamet trafił choćby na stronę tytułową popularnego wśród młodych odbiorców czasopisma „i-D”. Był 2018 r, dopiero co premierował film Felixa Van Groeningena „Mój piękny syn”, w którym to Timothée znowu wykazał się w roli wrażliwego nastolatka z problemami.

Okładkowym tekstem była jego rozmowa z samym Harrym Stylesem (jednym z wokalistów boys bandu One Direction), który od 2016 r. występował już wyłącznie pod własnym nazwiskiem i stał się w świecie muzyki gwiazdą tego samego formatu, co Chalamet w świecie filmu. Ktoś w magazynie „i-D” doskonale wiedział, że połączyć tych dwóch w jednym wywiadzie to dotknąć sedna dyskusji o wzorcach współczesnego mężczyzny. Redakcja wskazywała, że „w świecie po #MeToo Timothée Chalamet jest reprezentantem zmiany, którą chcemy zobaczyć w przemyśle filmowym”. Następująca później litania jego zasług streszcza oczekiwania wielkiej grupy odbiorców współczesnej kultury: „Jest wrażliwy, szczery, troskliwy, uprzejmy, niezdarny i samokrytyczny”. Dziennikarze porównywali ten fenomen do zamieszania, jakiego narobili swego czasu James Dean czy Leonardo DiCaprio.

Nie bez znaczenia był wówczas fakt, że Chalamet, tak jak i Styles, pielęgnuje „kobiecą stronę” swojej osobowości. Tak przynajmniej autorzy „i-D” nazywali skłonność do otwartego manifestowania emocji. A przecież dopiero co wszyscy próbowaliśmy sobie wytłumaczyć, że wrażliwy facet nie musi być od razu „babski” czy „zniewieściały”. W całym tym poszukiwaniu nowej męskości chodziło właśnie o to, żeby w końcu przyznać, że nowy wariant nie jest wybrakowany i niewystarczający. Że nie trzeba się przykładać do stereotypowego postrzegania przymiotów płci, tylko uznać, że męskie emocje mogą być, no właśnie, jak najbardziej męskie.

Męski wybór

W kolejnych latach Chalamet pokazywał tę właściwość nieco bardziej wprost. Co prawda w „Deszczowym dniu w Nowym Jorku” (2019) Woody’ego Allena i w „Małych kobietkach” (2019) Grety Gerwig nadal grał postaci w kluczu „niedojrzały kochaś” (to jeszcze odprysk wcześniejszego emploi), ale w tym samym roku poszerzył swój repertuar o zgoła inne sposoby performowania męskości. Tytułowa rola w „Królu” po raz pierwszy włączyła Chalameta w poczet popkulturowych bohaterów-wybrańców. W dramacie historycznym Davida Michôda fabuła szekspirowskich sztuk o angielskich królach miesza się z widowiskiem nazywanym jeszcze gdzieniegdzie „męskim”. Czyli – według klasycznego rozumienia – pełnym przemocy, mrocznym i opiewającym heroiczną walkę.