Sztuka przeżywania, czyli teatr Katarzyny Kalwat

Dwa ostatnie przedstawienia Katarzyny Kalwat są odległe od siebie o kilkugodzinną podróż z Krakowa do Wrocławia. Układają się w całość, przekonując, że sztuka może umożliwiać prawdziwe przeżycie.

Spektakle „Art of Living” według Georges’a Pereca w Narodowym Starym Teatrze i „Młody mężczyzna” według Annie Ernaux we Wrocławskim Teatrze Współczesnym łączy nie tylko to, że są teatralnymi adaptacjami bardzo nieteatralnych książek ujętymi w wyraziste ramy narracyjno-sytuacyjne i że w obu na ekranach wyświetlana jest generowana elektronicznie transkrypcja padających ze sceny słów. Wszystko to są cechy w końcu powierzchowne i bez trudu można by znaleźć wiele równie powierzchownych różnic (zaczynając od radykalnie odmiennych czasów trwania!). Tym, co w moim doświadczeniu tworzy z nich spójny cykl, jest dążenie do ujawnienia czegoś, co w naszym opanowanym przez uproszczenia, schematy i stereotypy świecie musi być nieustannie i to właśnie przez sztukę przypominane – że w życiu bywa różnie, a prawda nie jest dana jako oczywistość, lecz zdobywana jako objawienie.

Mgławica

„Art of Living” trwa prawie pięć godzin. Nie licząc trzech funkcjonalnie krótkich przerw, spędza się je słuchając opowieści wziętych z legendarnej książki Georges'a Pereca „Życie. Instrukcja obsługi”, snutych i splatanych głosami i ciałami znakomitego kolektywu aktorek i aktorów w nowy tekst, nowy obraz zbudowany z precyzyjnie wyciętych puzzli. Pierwsza i podstawowa radość tego przedstawienia ma swoje źródło w grze każdej z osób tworzących sceniczny zespół. Są to aktorki i aktorzy w różnym wieku i o różnym doświadczeniu, którym wspólne wydaje się to, że nie wymazują swoich indywidualności, ale właśnie zaznaczają ją mocno każde na swój sposób.

To aktorstwo na różne sposoby odnawia i przekształca tradycyjną kategorię „gry scenicznej”. I każda z osób tworzących zespół tego przedstawienia, i zespół ten jako całość grają powieść Pereca w taki sposób, jak gra się w tryktraka i szachy (obie gry na scenie się pojawiają) – z pełną świadomością reguł i takimż zaangażowaniem, ale bez utraty swojego tu i teraz. Dzięki temu bez trudu, choć i bez jakichś nachalnych zabiegów, znajdują połączenie z naszym tu i teraz – grają z pełną świadomością obecności widowni, grają wobec niej i dla niej, ale nie w tym sensie, żeby jej się podobać, tylko żeby wciągnąć ją do autentycznego, teatralnego kibicowania ich rozgrywce. Szczególna w tym rola Romana Gancarczyka – narratora siedzącego na odsłoniętym proscenium, na pograniczu widowni i świata zdarzeń i słów scenicznych zamkniętego w świetlistobiałym kubie (scenografia Agata Skwarczyńska). Nie tylko wyznacza on kolejne etapy gry, ale – co ważniejsze i trudniejsze – tworzy rodzaj emocjonalnego pasażu, dzięki któremu stopniowo coraz wyraźniej dociera do nas ludzki sens tego, co zostaje przed nami stawione.