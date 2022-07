Sztuka gotowania. Felieton Doroty Masłowskiej

Nudle, nudle, wie pan, co to nudle? – powtarza natrętnie kobieta, zgodnie z nierzadkim przeświadczeniem, że jeśli mówić po polsku dość głośno i wyraźnie, to nawet Wietnamczyk w końcu zrozumie. Mężczyzna tylko z czystej uprzejmości udaje, że czegoś pod jej dyktando szuka, w rzeczywistości próbując zgubić ją w alejkach swojego sklepu. To trudne, bo są tylko dwie. W tej temperaturze wszystko staje się nieznośne. Klimatyzacja słaba jak oddech astmatyka, bez przekonania tłoczy w stojące powietrze wiotkie nitki chłodu. Zaraz przepadają. W skrzynkach kostki tofu gotują się sous-vide, więdną kolendry, nadymają się pudełka z kimchi. Targowisko na Bakalarskiej, azjatycka eksklawa, czeźnie w upale tak samo, jak reszta Warszawy, ale jakby bardziej z nim pogodzone. Umiejętniej, z większym doświadczeniem.

My trochę w histerii, trochę w wyparciu. Zgadzaliśmy się na kryzys...