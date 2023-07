Szczyt NATO w Wilnie: co Zachód zaoferował Ukrainie

Jednego trudno odmówić Wołodymyrowi Zełenskiemu: nadzwyczajnej elastyczności. To, co jeszcze we wtorek w jego ustach było „bezprecedensowe i absurdalne”, niemalże poniżające, już w środę okazało się być „znaczącym sukcesem” dla Ukrainy.

Tymi pierwszymi słowami – spontanicznymi, można by powiedzieć na jego usprawiedliwienie, choć ukraiński prezydent należy jednak do ludzi, którzy wiedzą, co mówią, a nie mówią, co wiedzą – Zełenski zareagował na decyzję wileńskiego szczytu NATO, iż jego kraj nie usłyszy żadnych konkretnych terminów, kiedy mógłby stać się członkiem Sojuszu, ani nawet, kiedy mógłby zostać formalnie do niego zaproszony, oraz że wcześniej będzie musiał spełnić pewne warunki.

„Jest to bezprecedensowe i absurdalne, gdy nie ma żadnych ram czasowych ani dla zaproszenia, ani dla członkostwa Ukrainy, a dodawane jest jakieś dziwne sformułowanie o >>warunkach...