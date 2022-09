Średnio uczciwy polemista

Za wybuch wojny winą obarcza ekspansję NATO na wschód, a zwłaszcza politykę Waszyngtonu wobec Kijowa od 2014 r., zmierzającą do „faktycznej integracji” Ukrainy z sojuszem, na co Rosja nigdy nie mogła się zgodzić. Ukraińcom Noam Chomsky radzi, by zapomnieli o Krymie i porozumieli się z Rosją. Jak mówił w jednym z wywiadów, Ukraina mogłaby mieć podobny status jak Meksyk, który jest niepodległym państwem, ale dla wszystkich pozostaje oczywiste, że nie mógłby nagle dołączyć do wymierzonego w USA sojuszu wojskowego z Chinami.

Język i polityka

„[Chomsky] jest intelektualistą niepokojąco pękniętym. Z jednej strony mamy korpus rewolucyjnych w swojej dziedzinie, wysoce technicznych i niezrozumiałych dla laika tekstów językoznawczych; z drugiej nie mniejszy zestaw pism politycznych, zrozumiałych dla każdej piśmiennej osoby, które są irytująco naiwne. Problem z Chomskym polega...