Składki na ZUS. Rząd się zmienił, ale nie zmieniło się rządzenie

Gdy wyborczy młyn jeszcze mielił wynik, a ludziom Tuska po nocach śnił się Sławomir Mentzen w fotelu ministra finansów w kolejnym rządzie Morawieckiego, nikt po ostatecznie zwycięskiej stronie nie miał faktycznie odwagi przyznać, że zabawy z ZUS-em to hazard losem milionów przyszłych emerytów, czyli coś, czego żadnemu odpowiedzialnemu politykowi robić nie wolno. Więcej, to także zapowiedź bez pokrycia, zwłaszcza w wersji sugerującej jakąś formę dobrowolności ubezpieczeń. System ubezpieczeń społecznych musi pozostać powszechny, jeśli ma przetrwać. Idę o zakład, że ludzie z rządu Tuska wiedzieli to w zeszłym roku, kiedy puszczali oko do wyborców Konfederacji. Wiedzą to także ludzie Kaczyńskiego, których teraz naszedł nagły sentyment do mikroprzedsiębiorców, a nie odczuwali go, kiedy podpisywali się za wzlotem płacy minimalnej, który automatycznie wywindował także składki na ZUS.

Dla nas płynie z tego jeden wniosek: żeby jak najszybciej zaopatrzyć się w zusometry. Rząd się zmienił, ale to nie znaczy, że zmieni się rządzenie.