NBP przestał być wasalem rządu. Polski złoty lubi to

Na tych łamach pisaliśmy i mówiliśmy o tym paradoksie wielokrotnie, począwszy od pierwszych tygodni lockdownu, kiedy oczy niemal wszystkich obserwatorów życia gospodarczego skierowane były na rosnące wskaźniki inflacji. Niemal wszystkich – bo prezes NBP utrzymywał wtedy, że nie ma mowy o ryzyku inflacji, grozi nam najwyżej deflacja. Potem było skupowanie i umarzanie długu skarbu państwa (co jeszcze desperacko można upchać w ramy misji statutowej NBP), bezprecedensowe narady prezesa Glapińskiego w siedzibie rządzącej partii (jakby dla zachowania pozorów nie dało się tego zorganizować po prostu w Ministerstwie Finansów) i wreszcie przedwczesne obniżki stóp procentowych, wrzucone potencjalnym wyborcom w prezencie pod urnę. Swoistym podsumowaniem tej strategii lennej NBP wobec PiS jest punkt w projekcie przyszłorocznego budżetu, do którego jeszcze w sierpniu br. kierowane przez Magdalenę Rzeczkowską Ministerstwo Finansów dopisało 6 mld złotych wpływu z tytułu wypłaty zysku z NBP. W uzasadnieniu resort finansów wyraźnie wskazał na bank centralny jako źródło informacji o tym, że takowy zysk zostanie wypracowany – choć zazwyczaj szefowie NBP takich deklaracji a priori unikają, a jeśli jakiś zysk wypracują, to go po prostu oddają budżetowi.

Tym razem Adam Glapiński zagrał jak rasowy hazardzista i z dokładnością do sześciu miliardów złotych już w połowie roku obstawił, że sześć miesięcy później wyniki NBP, zależne głównie od kursu złotego do innych walut, będą mocno na plusie. Nie po raz pierwszy rzeczywistość wyprzedziła jednak prezesa i z zysku zrobiła się strata. Dla funkcjonowania samego banku centralnego i stabilności złotego wynik taki nie ma znaczenia, oznacza z grubsza tyle, że wartość rezerw walutowych NBP wyrażona w złotym zmalała rok do roku. Za to budżet, w którym zionie rekordowa dziura 186 mld zł deficytu, został z obietnicą Glapińskiego niczym Jan Himilsbach ze swoim angielskim.