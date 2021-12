Siedem filarów

ŁUKASZ LAMŻA: A więc zajmujesz się zawodowo nauką o przyjaźni. Czujesz się ekspertem w tej dziedzinie?

ROBIN DUNBAR: Wszyscy jesteśmy w tej dziedzinie ekspertami. To bardzo trudny temat do badań, bo myślę, że na poziomie intuicyjnym naprawdę świetnie te problemy rozumiemy. Richard Dawkins powiedział kiedyś, że robisz dobrą i interesującą naukę wtedy, jeżeli ludzie reagują na nią mówiąc: „Jasne, zawsze to wiedziałem!”. Tak jest trochę z moją nauką o przyjaźni – wiele z tego, co wychodzi z naszych badań, to wiedza powszechna. Na przykład wszyscy wiemy, że mamy wąskie grono najbliższych przyjaciół, potem kumpli, potem znajomych...

Ale nie każdy z nas myśli o ściśle określonych kręgach o określonej liczebności.

No rzeczywiście – ale tak wychodzi z badań.

Jakich badań?

Rozmaitych. Analizujemy np. dane telefoniczne – częstość...