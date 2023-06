Rząd przyjął 800 plus: co PiS chce tym osiągnąć

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy waloryzującej świadczenie w programie „Rodzina 500 plus” o 300 zł miesięcznie - poinformowała na Twitterze Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocniczka rządu do spraw polityki demograficznej. Projekt trafi teraz do Sejmu i zapewne jeszcze przed wakacjami uda się go przegłosować a potem przedstawić prezydentowi do podpisu. W tej sprawie opozycja, która ustami Donalda Tuska nawoływała do jak najszybszej waloryzacji, raczej nie będzie sabotować rządowych planów. Wypłata świadczenia w nowej wysokości ma nastąpić do 29 lutego przyszłego roku, z wyrównaniem od 1 stycznia. Dodatkowy koszt to około 24 miliardów złotych rocznie. Wszystkie dotychczas obowiązujące warunki pozostają niezmienne. Oznacza to, że 800 plus będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez...