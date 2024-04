„Tortured Poets Department”: romantyczny melodramat rozwodowy według Taylor Swift

Pamiętacie „Masz wiadomość” z Meg Ryan i Tomem Hanksem w rolach głównych? Albo „Notting Hill” z Julią Roberts i Hugh Grantem? O ile lata 90. były dekadą szczęśliwie kończących się (ślubem) komedii romantycznych, dziś w kinie albo streamingu rzadko trafimy na porządny romans z happy endem. Częściej obejrzymy melodramat, którego tematem będzie rozwód albo rozstanie i próba ułożenia sobie życia na nowo, w pojedynkę.

Popularne produkcje takie jak „The Affair” (2014-2019), „Status związku” (2019), „Historia małżeńska” (2019), „Sceny z życia małżeńskiego” (2021), „Rozterki Fleishmana” (2022), „Czas na rozwód” (2023) albo dokumentalne „Kim i Kanye: Wielkie rozstanie” czy „Depp kontra Heard” (oba z 2023 roku) opowiadają o burzliwych perypetiach związanych z rozpadem związku i podziałem majątku oraz walce o opiekę nad dziećmi. Jakiś czas temu badający ten fenomen profesor prawa z kalifornijskiego uniwersytetu w Santa Clara – Michael Asimow – zaproponował dla nich osobną kategorię „melodramatów rozwodowych”.

Czym się charakteryzują? Przede wszystkim powracają do romantycznych, dziewiętnastowiecznych wzorców, wedle których miłość nie ma nic wspólnego ze szczęściem, jest raczej siłą prowadzącą do naszej zguby lub szaleństwa. Zupełnie taką jak ta, o której śpiewa w utworze otwierającym najnowszy album „Tortured Poets Department” Taylor Swift: „Kocham cię, to rujnuje mi życie” („Fortnight”).