Rośnie fala agresji wobec Kościoła katolickiego w Nikaragui

Nie ma wątpliwości, że to przychylne nastawienie do nowych Kościołów w dużej mierze miało ocieplić wizerunek reżimowego rządu. Podobną strategię przyjął na przykład socjalistyczny prezydent Wenezueli, Nicolás Maduro. Jednak w ciągu ostatniego roku nastawienie Ortegów do Kościołów chrześcijańskich uległo zmianie. W maju tego roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło m.in. delegalizację Kościoła Misión Cristiana Verbo [Chrześcijańska Misja Słowa] i konfiskatę jego majątku. Również, co dawniej było niespotykane, Mennonici zgłaszali przypadki agresji ze strony władz państwowych.

Najgorszy rok katolików

W Nikaragui nigdy nie było tak źle. Dotychczas ataki i aresztowania duchownych występowały falami. Po okresie wzmożonej agresji następował okres względnego spokoju. Jednak od 2018 r., czyli od masowych protestów ulicznych opozycji, na której czele stanęli studenci, i które były popierane przez Kościół katolicki, jest tylko coraz gorzej. W tym roku liczba udokumentowanych ataków na Kościół katolicki, w tym m.in. gróźb, obelg w stosunku do osób duchownych i profanacji miejsc świętych, wyniosła 205, bez uwzględnienia tych, które miały miejsce we wrześniu i w październiku – co do tych, liczba nie jest jeszcze dokładnie znana. Dla porównania w tamtym roku liczba tego typu ataków wyniosła 161. Pośród prześladowanych największą grupę stanowią zakonnice.

Aż 83 spośród 151 ludzi Kościoła, którzy w tamtym roku pod groźbą więzienia zostali zmuszeni do opuszczenia kraju, to siostry zakonne. W czerwcu ubiegłego roku decyzją Zgromadzenia Narodowego zdelegalizowano Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości. Osiemnaście sióstr różnych narodowości, w tym dwie Nikaraguanki, zostało przymusowo zabrane przez wojsko na granicę z Kostaryką i zmuszone do opuszczenia kraju.

Choć kolejne zatrzymania księży, zakonnic i wiernych bulwersują międzynarodową opinię publiczną, w samej Nikaragui niewiele osób podnosi głos w tej sprawie. Nikaraguański episkopat nie odniósł się oficjalnie do wydarzeń z tego miesiąca. Kard. Leopoldo Brenes, któremu rząd wytoczył niczym nieuzasadniony proces w sprawie prania brudnych pieniędzy, w czasie ostatniej niedzielnej homilii zaprosił jedynie do modlitwy za duchownych. Nie wspomniał jednak ani o kolejnych aresztowaniach, ani nie wymienił nazwisk duchownych zatrzymanych w ciągu ostatnich tygodni. Kościół Nikaraguański ma ręce związane strachem i bezradnością.