Rolnicy protestują przeciwko zalewaniu Polski przez zboże z Ukrainy. Jak to możliwe, skoro od prawie roku nasz kraj go nie importuje?

Ceny zbóż oszalały – w pierwszej połowie 2022 r. za tonę pszenicy trzeba było zapłacić nawet 1800 zł – około dwa razy więcej niż przed wojną. W czerwcu 2022 r. Henryk Kowalczyk, ówczesny minister rolnictwa, udzielił wywiadu, w którym radził rolnikom czekać ze sprzedażą, bo będzie jeszcze drożej. W raporcie Najwyższa Izba Kontroli stwierdza jasno, że wypowiedź ministra miała katastrofalne skutki, a jego „ocena sytuacji na krajowym rynku zbóż była błędna i nieoparta na żadnych analizach”. Wolne miejsca na rynku szybko wypełniły produkty z Ukrainy. Import pszenicy ze wschodu rok do roku wzrósł 170-krotnie, a kukurydzy 300-krotnie. Łącznie w 2022 r. polskie firmy sprowadziły z Ukrainy 3,4 mln ton zbóż i roślin oleistych – to około 10 procent krajowych zbiorów.

Gdy światowa gospodarka zaczęła wychodzić z wojennego szoku, ceny też zaczęły spadać, ale koszty wzrosły. Następne żniwa trzeba było przeprowadzić przy droższym paliwie, nawozach i pestycydach (bardzo ważnym ich źródłem była Rosja) oraz wysokiej inflacji.

Teorii nie brakuje

W kontekście protestów warto zapytać, jaką rolę odgrywa dzisiaj zboże z Ukrainy, skoro od prawie roku Polska go nie importuje? 15 kwietnia 2023 r. wprowadziliśmy embargo na kluczowe produkty, dwa tygodnie później to samo zrobiła cała Unia. Gdy 15 września unijny zakaz wygasł, Polska jednostronnie go przedłużyła, ryzykując dyplomatyczną awanturę, gdyż Ukraina zaskarżyła nas do Światowej Organizacji Handlu. Do dzisiaj ukraińskie produkty mogą przez Polskę jedynie przejechać tranzytem (podobne przepisy wprowadziły Słowacja i Węgry), sprzedać ich u nas nie wolno.

Teorii, jak obce zboże miałoby nadal zalewać nasz rynek, nie brakuje i w każdej jest – nomen omen – ziarno prawdy. Jedna mówi, że przywożone jako „zboże techniczne” (np. do spalania w elektrowniach) albo jako czyściwo do młynów, potem trafia na polskie stoły. Druga teoria głosi, że transporty, które podczas kontroli np. w Niemczech nie spełniły unijnych regulacji, wcale nie wracają na Ukrainę, tylko trafiają do nas. Kolejna, że po drodze przez nasz kraj ukraiński rzepak nagle staje się polskim rzepakiem (takim oszustwom mają przeciwdziałać elektroniczne plomby zakładane przez celników, a nawet specjalne konwoje).

Wokół tych podejrzeń toczą się śledztwa i postępowania, ale nie ma na razie dowodów, że skala tego procederu jest w stanie zdestabilizować rynek rolniczy w 38-milionowym kraju, który jest eksporterem żywności.

Po prostu tanio

Rynek zresztą nie jest zdestabilizowany. Ceny zbóż w Polsce odpowiadają cenom z francuskiej (najważniejszej w Europie) giełdy MATIF. I są po prostu niskie. „Spadki cen zbóż w Polsce są pochodną sytuacji na rynkach światowych (od żniw pszenica na giełdach CBOT i MATIF potaniała o 25 proc.), a nie importu ukraińskich zbóż, który w połowie kwietnia 2023 roku został zablokowany” – pisze na stronie infograin.pl Mirosław Marciniak, analityk rynku zbożowego.

Zarówno Europa, jak i przede wszystkim Rosja mają ogromne nadwyżki (zwłaszcza pszenicy), więc nie da się sprzedawać drogo. To nie umniejsza problemom polskich rolników, wręcz przeciwnie. Nie oznacza również, że handel z Ukrainą nie jest potężnym wyzwaniem. Argument „wpuśćmy ukraińskie zboże, pomożemy im w wojnie” okazał się nietrafiony, a rykoszetem oberwali nasi farmerzy. Dziennikarze śledczy z Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) ujawnili dziesiątki przekrętów przy eksporcie zboża z Ukrainy, jak unikanie podatków i pranie brudnych pieniędzy. Były one specjalnością firm, które pojawiły się na rynku znikąd i zarobiły miliony (zakładano je m.in. na pacjentów szpitali psychiatrycznych). Ale nawet pomijając takie historie, budżet Ukrainy niewiele skorzystał na ustępstwach. Jak mówił w wywiadzie dla „Tygodnika” prof. Tadeusz Pomianek: – Najwięcej zarobili oligarchowie i międzynarodowe fundusze inwestycyjne, na przykład z Holandii, które prowadzą tam ogromne gospodarstwa, metodą niemalże rabunkową. Sypią nawozami sztucznymi i pestycydami na najlepsze ziemie w Europie. To jest pomoc Ukrainie czy pomoc przy niszczeniu środowiska? (całą rozmowę przeczytacie Państwo na powszech.net/rolnicy).

Niestety: to działa

Obecny kryzys jest tylko próbką tego, co nas czeka, jeśli Ukraina wejdzie do Unii lub dołączy do naszej polityki rolnej. Kontrola takiej masy towarów jest pracą godną Herkulesa, acz konieczną, bo naruszeń było sporo – głównie chodzi o szkodniki w zbożu, przekroczenia poziomu pestycydów lub bakterie salmonelli. Wiceminister Kołodziejczak zadeklarował już, że wszystko, co przyjeżdża z Ukrainy, będzie sprawdzane przez sanepid i Inspekcję Weterynaryjną. A jego szef Czesław Siekierski zapowiedział, że do końca marca powinna być gotowa umowa z Ukrainą regulująca handel produktami rolnymi.