Rekordowa liczba pielgrzymów na Drodze św. Jakuba

Drugi rok z rzędu po pandemii Droga św. Jakuba notuje rekordy frekwencji. Do katedry w Santiago de Compostela w północno-zachodniej Hiszpanii w 2023 r. przybyło 446 tys. pielgrzymów. Rok wcześniej – 438 tys. W latach pandemii frekwencja spadła do 54 tys. w 2020 r., by wzrosnąć do prawie 179 tys. w 2021 r. Przed pandemią w 2019 r. rekord frekwencyjny wyniósł prawie 348 tys. pielgrzymów.

Ostatni rok był też rekordowy, jeśli chodzi o polskich pielgrzymów. Do grobu św. Jakuba przybyło 5525 Polaków, co naszemu krajowi dało 15 miejsce. Co ciekawe, za nami są Czesi z frekwencją 4825 pielgrzymów. Polska i Republika Czeska to jedyne kraje z Europy Wschodniej notowane w ostatnich latach wysoko (w pierwszej dwudziestce) w rankingu państw.