Putin ogłosił zamiar prowadzenia wiecznej „wojny narodowowyzwoleńczej” z NATO

Przemówienie patriarchy było jedynie cichym echem słów najważniejszego mówcy: Władimira Putina. Prezydent przemówił z daleka – zza biurka w rezydencji w Soczi. Jego wystąpienie online wyświetlane było na wielkim ekranie. Twarz przemawiającego Putina świeciła. „Powstało wrażenie, że Putin zawieszony ponad sceną Pałacu Zjazdów przemawia z niebios” – skwitowało Radio Swoboda dziwny format obecności prezydenta na odległość. Ten obrazek: oblicze Putina nad sceną pomiędzy dwoma monitorami, na których pojawiała się twarz Zbawiciela Acheiropoietosa, a u ich stóp siedzący samotnie za przyziemnym stołem prezydialnym patriarcha, zapisze się w annałach putinizmu. Patriarcha zainicjował modły, zebrani na sali stanęli twarzą do sceny, nad którą „wisiał” Putin. Wyglądało to tak, jak gdyby wszyscy modlili się do prezydenta.

W górę podnieśmy sztandar putinizmu

Spodziewano się, że Putin na kongresie ogłosi zamiar startu w spektaklu zwanym „wyborami prezydenckimi” w marcu 2024 r. Ale deklaracja nie padła. Pląsający wokół sceny politycznej natchnieni ideolodzy, jak Aleksandr Dugin, zapowiadali, że to, co powie na kongresie Putin, to będzie trzęsienie ziemi i światowy potop w jednym, mózgi się ludziom od tych rewelacji zagotują. Tymczasem tym przemówieniem Putin dostosował się do sennej atmosfery partyjnych zjazdów z epoki swej młodości. Za najciekawszą tezę wystąpienia można uznać to, że Putin nazwał rosyjską agresję na Ukrainę „wojną narodowowyzwoleńczą”. Jak u Orwella: wojna to pokój, kłamstwo to prawda. A napaść to obrona.

A zatem obrona – obrona ojczyzny przed ogarniętym rusofobią Zachodem, który planuje rozmontowanie Rosji i zrabowanie jej bogactw. O rabowaniu narodowych bogactw przez putinowską elitę prezydent się nie zająknął. Widocznie według niego to coś zupełnie innego.

Putin poszukuje nowej formuły dla uzasadnienia wojny, służącej mu do utrzymania się u władzy. Poprzednio formułowane cele „specjalnej operacji wojskowej”, eksploatowane na początku inwazji, jak np. demilitaryzacja czy denazyfikacja Ukrainy, zostały odstawione na boczny tor. Teraz Kreml buduje narrację o Rosji – nieskażonej kolonializmem ojczyźnie żyjących w zgodzie przedstawicieli różnych narodowości, wyznań, kultur.