Dziki ogród. Zaproś zwierzęta do siebie!

KATARZYNA KUBISIOWSKA: Czyj jest ten ogród?

MARCIN KRZYŻAŃSKI: Teoretycznie mój. Czyli: ziemia należy do mnie i do żony.

A praktycznie?

To ogród zwierząt. Robię wszystko, by służył nie mnie, tylko im. Jest żywy, bo taki dziki.

Dziki równa się zapuszczony?

Ogród martwy to ten z przystrzyżonym trawnikiem i zasadzonym wkoło szpalerem tui. Ludzie dążą do wprowadzania jakiegoś ładu, do porządkowania, do wygładzania. W takim ogrodzie nic się nie dzieje, wieje nudą. Natura tego nie lubi.

Co lubi?

Różnorodność. Im większa zmienność i szorstkość – tym lepiej. Wtedy tworzy się mnóstwo mikrosiedlisk. No, ale wtedy trąci człowiekowi bałaganem.

A Twoi najmniejsi współlokatorzy?

Pewnie dzikie pszczoły. Mieszkam w domu ze starego drewna, w którym są dziury po kołatkach czy spuszczelach, żywiących się drewnem....