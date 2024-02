Powstanie nowy park narodowy? Tak blisko nie byliśmy od ponad 20 lat

W sobotę 10 lutego w Przecławiu (gm. Kołbaskowo) odbyło się bardzo ważne dla polskiej przyrody spotkanie. Tak poważnej i konkretnej debaty o powstaniu nowego parku narodowego nie mieliśmy w Polsce od ponad 20 lat. Na pytanie, kiedy rząd weźmie odpowiedzialność za ten projekt, Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska, odpowiedział jasno: „Dzisiaj jest ten dzień. Nie przyjechaliśmy tylko po to, by pogadać”. Zapowiedział utworzenie dziesięcioosobowego zespołu, który zajmie się planami nowego parku, a przede wszystkim rzetelną informacją i dialogiem z mieszkańcami.

O drodze do tego spotkania i szansach na powstanie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry (według Ministerstwa realna data to początek 2025 roku) rozmawiam z Łukaszem Ławickim – przyrodnikiem, ornitologiem, zaangażowanym w tę inicjatywę.

Krzysztof Story: Powoływanie parków narodowych w Polsce to syzyfowa praca. Samorządy zgodnie z ustawą mają prawo weta, a park to zawsze mniejsze zyski, np. z gospodarki leśnej. Dość powiedzieć, że ostatni park stworzyliśmy w Ujściu Warty w 2001 roku. Teraz wydaje się, że wyzerujemy ten licznik. Dlaczego nad Odrą są tak duże szanse na sukces?

Łukasz Ławicki: To specyficzny teren: Odra w końcowym biegu rzeki rozdziela się na dwa koryta, a między nimi znajduje się ponad sześć tysięcy hektarów torfowisk i bagien, pas miejscami szeroki na ponad trzy kilometry. Właśnie na tym Międzyodrzu ma powstać park narodowy. Mało tu potencjalnych konfliktów, bo po pierwsze: wszystkie grunty należą do Skarbu Państwa, nie ma prywatnych zabudowań. Nie funkcjonuje też gospodarka leśna, a działalność człowieka ogranicza się w zasadzie do myślistwa, wędkarstwa i rybactwa.