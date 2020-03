Posłuchajcie mnie w domu

MARCIN ŻYŁA: Zostajesz u siebie?

HANIA RANI: Tak. Moje mieszkanie w Warszawie to również niewielkie studio nagrań. W jednym pokoju trzymam sprzęt i instrumenty, w drugim śpię. Można powiedzieć, że muzycy na co dzień żyją trochę w izolacji, oprócz momentów kiedy koncertują. Może łatwiej będzie mi się przyzwyczaić do zamknięcia niż znajomym, którzy wychodzą do pracy.

Zamierzasz pracować?

Jest co robić z nagraniami. Ale areszt domowy, który nas zastał, to nie czas, aby tylko produkować nowe treści. Możemy go wykorzystać na sprawy, na które w normalnym pędzie nie ma miejsca. Zastanowić się, w co wierzymy, jak się mamy ze sobą.

A na starcie epidemii w co Ty wierzysz?

Czuję, że jestem pełna pytań. Również tych artystycznych. Myślę, że po tym, co się wydarzy, ludzie będą inaczej słuchać muzyki. Inna muzyka będzie powstawać.

